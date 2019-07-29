Jerry Heil випустила новий літній трек, що набирає популярність

Відома українська блогерка та співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) випустила новий хіт під назвою "#НАТВЕРКАЙ". Після приголомшливого успіху пісні "Охрана, отмєна" її нові сингли одразу ж попадають в чарти найпопулярніших.

Тому 25 липня зірка українського YouTube випустила іронічний відеокліп про "здоровий бодіпозитивізм", де в головних ролях постала вона і українська "королева" тверку – Марія Скороченко, більш відома як M.A.M.A.S.I.T.A.

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Окрім цього, Jerry Heil запускала літній челендж під назвою "#присіда_присіда_присідаю" і кадри з учасниками флешмобу потрапили у її новий кліп. А ті, хто не з'явився у відеоролику, попадатимуть в Instagram-Stories Jerry Heil.

Ідея відео прийшла до нас по дорозі з Черкас у Кременчук, ми були у турі з акторами серіалу "Школа". Яна придумала пісню і ми стали перебирати в голові думки, на що це схоже. Коли прийшла ідея з трактором, ми захотіли, щоб у кадрі тверкала Мамасіта, а танцювальна частина трека була схожа на українське весілля з елементами сучасного біта,

– поділився деталями нової відеороботи саунд-продюсер Morphom.

#НАТВЕРКАЙ – Jerry Heil: дивитись відео онлайн

​Хто така Jerry Heil? 23-річна дівчина є висхідною зіркою українського шоу-бізнесу, яка часто створює кавер-композиції на хіти відомих зірок, а також пише власні пісні і часто їх продає. Популярність отримала завдяки пісні "Охрана, отмєна", яку наразі прослухали більше 9 мільйонів разів на YouTube. На трек також було створено чимало "каверів", що свідчить про зацікавленість шанувальників у творчості дівчини.