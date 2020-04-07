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Jerry Heil випустила новий трек до карантину #НІНАДОНТСТРЕС

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Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil не нудьгує на карантині та займається творчістю. Вона презентувала новий іронічний трек #НІНАДОНТСТРЕС, який присвятила карантину і ажіотажу на гречку.

У своїй новій пісні молода Jerry Heil хотіла висміяти поведінку людей, коли вони піддаються паніці і змітають з полиць магазинів продукти першої необхідності. 

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Головною героїнею лірик-відео #НІНАДОНТСТРЕС стала самотня жінка, яка вдосталь купила гречки і в час карантину мріє про "свого Аль Пачіно". Вже багато днів вона сидить в ізоляції, їсть страви з гречки та чекає ідеального чоловіка. Весь цей час гречка із зображенням артистки співає у кліпі.  

Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС: дивитись відео онлайн

Додамо, що карантин в Україні спершу мав тривати до 3 квітня, однак його продовжили до 24 квітня. Втім усе більше думок висловлюють і експерти, і представники влади, що обмеження не закінчаться і 24 квітня і його продовжать ще до 15 травня. Щодо кількості хворих на коронавірус в Україні, то наразі підтверджено 1462 випадки заражень, з них – 28 вилікувалось та 45 померли.

Автор: Уляна Журба
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Музика
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