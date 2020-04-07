Jerry Heil випустила новий трек до карантину #НІНАДОНТСТРЕС
Українська співачка Jerry Heil не нудьгує на карантині та займається творчістю. Вона презентувала новий іронічний трек #НІНАДОНТСТРЕС, який присвятила карантину і ажіотажу на гречку.
У своїй новій пісні молода Jerry Heil хотіла висміяти поведінку людей, коли вони піддаються паніці і змітають з полиць магазинів продукти першої необхідності.
Цікаво Українські зірки знялися у ролику МОЗ про боротьбу з коронавірусом: відео
Головною героїнею лірик-відео #НІНАДОНТСТРЕС стала самотня жінка, яка вдосталь купила гречки і в час карантину мріє про "свого Аль Пачіно". Вже багато днів вона сидить в ізоляції, їсть страви з гречки та чекає ідеального чоловіка. Весь цей час гречка із зображенням артистки співає у кліпі.
Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС: дивитись відео онлайн
Додамо, що карантин в Україні спершу мав тривати до 3 квітня, однак його продовжили до 24 квітня. Втім усе більше думок висловлюють і експерти, і представники влади, що обмеження не закінчаться і 24 квітня і його продовжать ще до 15 травня. Щодо кількості хворих на коронавірус в Україні, то наразі підтверджено 1462 випадки заражень, з них – 28 вилікувалось та 45 померли.
Читайте також
-
Після втрати двох дітей дружина Алека Болдвіна оголосила про вагітністьсьогодні , 10:03
-
Секрети Емілії Кларк та Ліни Хіді: як підхід до здоров'я змінив життя акторок "Гри престолів"сьогодні , 10:12
-
В мінішортах та з рожевою бананкою: карантинна прогулянка Різ Візерспунсьогодні , 09:47
-
Єврейські кучки 2020: що це таке і коли вони будуть перед Пасхоюсьогодні , 13:28
-
7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Досі не можу повірити, що його немає, – співачка Sonya Kay прокоментувала втрату батькасьогодні , 11:59