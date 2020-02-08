Jerry Heil вразила яскравим виступом на Нацвідборі Євробачення: відео

Українська виконавиця Jerry Heil, яка здобула шалену популярність в ютубі завдяки своїм пісням, особливо "Охрана, отмєна", виступила під номером 2 на Нацвідборі Євробачення.

24-річна дівчина впевнено себе почувала на сцені, незважаючи на те, що майже відкривала цьогорічний відбір Євробачення в Україні. Ще раніше Jerry Heil анонсувала, що виступить на сцені з піснею VEGAN, тому її виступ очікувано вразив всіх глядачів.

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Дівчина виступила в епатажному та дуже незвичному образі: блискучих велосипедках, чорно-білому топі і коротких шортах, а поверх одягу – у жовтій жилетці зі штучного хутра. За взуття артистка обрала масивні черевики з чорно-білим принтом і високі шкарпетки. Jerry Heil також обрала традиційну зачіску у вигляді багатьох гульок на голові та сяючий макіяж.

Після виступу свої коментарі залишили у судді Нацвідбору, склад яких, окрім Андрія Данилка, суттєво змінився. Співачка Тіна Кароль зазначила, що Jerry Heil дуже добре виступила та готова допомогти їй додати драйву до концертного номера. А от Віталій Дроздов, який часто бере участь у музичних конкурсах, порівняв співачку з цьогорічною тріумфаторкою Греммі Біллі Айліш. Він додав, що такий виступ і її творчість гідні великої кар'єри. Щодо Андрія Данилка, то він сказав, що всі пісні дівчина виконує дуже легко, у стилі Кеті Перрі, але йому хочеться, щоб Jerry більше дивувала.

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про Jerry Heil?Це молода співачка, авторка і композиторка, яка дуже стрімко увірвалася у вітчизняний шоу-біз. Дівчина стала "Проривом року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриттям року" за версією журналу Viva, номінанткою на престижну музичну премію YUNA 2020 у категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року". Хіт "Охрана, отмєна" набрав майже 15 мільйонів переглядів на YouTube.