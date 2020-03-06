Jerry Heil заінтригувала анонсом оновленої версії треку Vegan: відео

Співачка Jerry Heil опублікувала кадри зі стильної зйомки та заінтригувала музикою, яка звучала на фоні. Ймовірно, артистка готує до презентації україномовну версію треку Vegan.

Ролик з'явився на інстаграм-сторінці Jerry Heil та одразу ж прикував увагу меломанів. У відео можна почути фрагмент конкурсної пісні до Євробюачення-2020 Vegan. Однак Jerry Heil внесла суттєві зміни до звучання композиції: ритмічна музика змінилась на акустичну, а англомовні слова вона переклала на українську.

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Окрім цього, до треку артистка підібрала ефектні кадри зі зйомки. Бекстейдж фотосесії, яку провела Катерина Клим, Jerry Heil опублікувала вперше, тому прихильники засипали її компліментами та очікують на прем'єру оновленого треку Vegan.

Як відомо, Jerry Heil брала участь у Національному відборі Євробачення-2020. Артистка пройшла у фінал шоу із піснею Vegan та, на жаль, зазнала фіаско. Судді та глядачі віддали запальній дівчині найменшу кількість балів. Сама артистка зробила все для того, щоб вийти з проєкту переможцем. У першому півфіналі, який відбувся 8 лютого, Jerry Heil презентувала яскраву постановку, що нагадувала цирк. Та після хвилі критики артистка змінила весь номер упродовж тижня.

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Цікавою є і концепція пісні Vegan. За словами Jerry Heil, трек не є закликом до відмови від м'яса, а має на меті звернути увагу суспільства на свідомий спосіб життя та захист екології.

"Пісня Vegan завдяки жартівливій формі її подачі легко транслює те, на якому рівні розвиток нашої країни. Адже веганство – не лише про їжу. Це про здоров'я людини і нації, це про свідомий спосіб життя, захист екології та толерантності до прав тварин", – розповіла виконавиця.

Нацвідбір Євробачення-2020: відео виступу Jerry Heil з піснею Vegan