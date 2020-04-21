Jerry Heil заспівала в дуеті з мамою: дивовижне відео
Популярна українська співачка, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil навіть на карантині вміє здивувати фанатів. Вона опублікувала відео, на якому виконує свій трек #НІНАДОНТСТРЕС разом із мамою.
Карантин – це нагода побути вдома з рідними людьми, придумати цікаві заняття та відкрити у собі нові таланти. З користю використовує наданий час виконавиця Jerry Heil. Вона активно ділиться з підписниками в інстаграмі карантинними буднями та показує, як розважається на вимушених канікулах.
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Наприклад, Jerry Heil вирішила заспівати в дуеті разом із мамою. Вони виконали під акомпонемент фортепіано антикарантинну композицію #НІНАДОНТСТРЕС, яку Jerry Heil презентувала 6 квітня.
Ролик знятий в домашній атмосфері, адже карантин Jerry Heil проводить вдома у батьків у Василькові, що на Київщині. Співачка та її мама одягнені в звичайний та зручний одяг.
Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС: дивіться відео онлайн
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