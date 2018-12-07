Календар Pirelli-2019: з’явились пікантні фото з Джіджі Хадід, Гарнер та скандальним Полуніним

Компанія Pirelli презентувала свій традиційний щорічний календар на 2019 рік. 46 видання має назву "Сила мрії", у якому світові знаменитості перевтілились у світських левиць, художників та фотографів.

Нові кадри з відвертого календаря Pirelli-2019 з’явились на сайті видання. У фотосесії взяли участь такі знаменитості, модель Джіджі Хадід, актриса Джулія Гарнер, актриса і модель Летиція Каста, модель Астрід Ейка, балерина Місті Коупленд, танцівник Кальвін Роял III і дизайнер Олександр Венг.

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Зокрема, у гарячій фотоісторії взяв участь скандальний український танцівник балету Сергій Полунін. Протягом останніх кількох тижнів він почав хизуватись проросійськими заявами і закликати до об’єднання з Росією. Він також зробив татуювання з обличчям президента Росії Володимира Путіна і прийняв російське громадянство. Більше деталей про скандал з уродженцем Херсона читайте тут.

Презентація стильного календаря Pirelli відбулась 5 грудня в Мілані, Італія. Автором 40 фотографій став знаменитий фешн-фотограф Альберт Вотсон. Зйомки відбулись ще у квітні 2018 року в Маямі та Нью-Йорку. Для знімків актори, моделі і танцівники перевтілились у декілька образів: Летиція – в художницю, Джулія – у фотографиню ботанічного саду, Астрід – в модель, Місті – в танцівницю, Джіджі – у світську левицю, Полунін – в партнера художниці, Кальвін Роял III – в партнера танцівниці, а Венг – в "довірену особу".



Джіджі Хадід для Pirelli Calendar-2019



Джулія Гарнер для Pirelli Calendar-2019



Летиція Каста для Pirelli Calendar-2019



Джіджі Хадід для Pirelli Calendar-2019



Джулія Гарнер для Pirelli Calendar-2019



Джіджі Хадід і Олександр Венг для Pirelli Calendar-2019

Кожна з чотирьох жінок має власну індивідуальність, чітку мету в житті і свій образ дій. І всі вони спрямовані в майбутнє. Тому глибинною темою є мрії, але ідея, покладена в основу всього проекту, – це оповідання допомогою чотирьох міні-фільмів,

– пояснив фотограф Вотсон.



Місті Коупленд для Pirelli Calendar-2019



Місті Коупленд і Кальвін Роял III для Pirelli Calendar-2019



Джіджі Хадід для Pirelli Calendar-2019



Місті Коупленд для Pirelli Calendar-2019



Летиція Каста і Сергій Полунін для Pirelli Calendar-2019



Кальвін Роял III для Pirelli Calendar-2019



Летиція Каста і Сергій Полунін для Pirelli Calendar-2019

Дивитися відео з фотоісторії Pirelli Calendar-2019:

Додамо, що у фотосесіях для календаря Pirelli з 1963 року брали участь найвідоміші зірки світу. Більше відвертих фотографій з цьогорічної фотосесії ви можете переглянути на сайті компанії.