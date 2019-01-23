"Каліфорнійське дівчисько": що думає Анна Вінтур про Меган Маркл

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Анна Вінтур
Анна Вінтур / www.gettyimages.com

Одна з найуспішніших та найвідоміших редакторів глянцю Vogue Анна Вінтур вперше оцінила весільну сукню герцогині Сассекської Меган Маркл і розповіла, що вона думає про дружину принца Гаррі.

На YouTube-каналі Vogue є нова рубрика "Запитай Анну" (Go Ask Anna), у якій вона відповідає на питання шанувальників. Одна з дівчат поцікавилася, що Вінтур думає про весільну сукню Меган Маркл.

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Спершу Анна сказала, що Меган Маркл – це нормальне каліфорнійське дівчисько, яка встає рано вранці, займається йогою і медитує, пише багато смс-повідомлень. "Чого вони чекали? Що вона буде відправляти повідомлення з голубами?" – іронічно зазначила Вінтур, яка похвалила ще й весільну сукню обраниці принца Гаррі

Я думаю, що Меган була приголомшлива, і її вибір був просто блискучим. Її плаття було дуже витончене і елегантне. Сукню придумав англійський дизайнер, який працює у французькому модному будинку. В якомусь сенсі це було свого роду посланням миру: "Так, я не звідси, але я вже з цією країною",
– розповіла редакторка глянцю,

меган маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Також знаменитість відзначила незалежність герцогині Сассекської, коли та йшла одна до вівтаря, перш ніж взяла під руку принца Чарльза.

Той факт, що вона вирішила йти одна, говорить про неї як про незалежну жінку. А фотографія її матері Дорії в каплиці послужила натхненням для багатьох жінок і чоловіків у всьому світі,
– додала вона.

Дивіться відео: Анна Вінтур відповідає на питання шанувальників у рубриці "Спитай Анну"

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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