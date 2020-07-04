Дружина мільярдера Мохаммада Захура захоплюється не лише музикою, а й кінним спортом. Співачка Камалія зізнається, що чоловік не шкодує грошей для її дорогого захоплення й витрачає десятки тисяч доларів заради хобі коханої.

Для програми "Ранок з Україною" Камалія розповіла про свою пристрасть до верхової їзди. Кінний спорт – один з найдорожчих та найелітніших видів спорту, який потребує шалених витрат на утримання коней та спорядження для змагань.

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"Я сіла в сідло у 18 років. Це було мрією мого дитинства. Я завжди поклонялася цим граціозним тваринам", – зізналась Камалія.

Саме заможному чоловіку вдалося ощасливити дружину й перетворити дитячу мрію у хобі. Він купив для неї першого спортивного коня Індиго. Варто зазначити, що власник жеребця, який так сподобався зірці, не хотів його продавати. Проте Мохаммад Захур заявив: "Крім кохання і здоров'я, немає нічого, що не може продатися". Судячи з усього, мільярдер запропонував власнику коня таку приголомшливу суму, від якої він просто не зміг відмовитися.

Камалія розсекретила, що ціна дорослого скакуна становить від 100 тисяч доларів, що складає понад 2,7 мільйона гривень. Проте щомісяця на таке захоплення доводиться витрачати десятки тисяч доларів: на утримання жеребців та амуніцію для змагань, у яких бере участь артистка.