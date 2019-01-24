Камалія кардинально змінила імідж заради зйомок нового кліпу: фотодоказ

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Камалія змінила зачіску
Камалія змінила зачіску / Instagram/ @kamaliyaofficial

Знаменита українська співачка пожертвувала своїм довгим волоссям заради гарної картинки в новому відеокліпі. Камалія наважилася кардинально змінити зачіску, аби постати в новому амплуа.

Нещодавно Камалія розповіла шанувальникам, що їй випала нагода стати обличчям польського бренду і похизувалася ефектними світлинами. На знімках для кампейну співачка постала в яскравих образах і з красивими довгими локонами.

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Так, після рекламної зйомки з польським брендом, Камалія приголомшила кардинальними змінами іміджу. Артистка наважилася обрізати своє довге волосся і тепер поповнила ряди дівчат, які носять коротке каре.

Співачка змінила зачіску заради зйомок в новому кліпі на пісню "Вільна". Вона опублікувала знімок у новому образі на своїй сторінці в Instagram, запитавши у прихильників, чи подобається їм її нова зачіска. На що вони розхвалили її рішення, однак додали, що з довгим теж було красиво.

Камалія змінила зачіску обстригла волосся
Камалія змінила зачіску заради зйомок в новому кліпі / Instagram / @kamaliyaofficial

Камалія
Камалія з новою зачіскою / Instagram / @kamaliyaofficial

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 канал
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