Камалія показала сімейне фото у масках з усмішками на карантині та попросила про допомогу

Українська співачка Камалія на карантині проводить час разом із дітьми та чоловіком. Зіркова матуся поділилася кумедним сімейним фото, на якому вся родина зображена у масках з усмішками.

Камалія активно ділиться з прихильниками своїм життям на особистій сторінці в інстаграмі. Артистка також закликає шанувальників допомагати тим, хто страждає під час пандемії коронавірусу та закликає дотримуватися загальнонаціонального карантину.

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Співачка опубілкувала кумедну сімейну світлину, на якій зображена разом із чоловіком Мохаммадом Захуром і доньками-двійнятами – Арабеллою і Мірабеллою. На обличчі у них бачимо захисні маски із зображеннями усмішок.

У публікації зірка закликала підписників в непростий для всього світу час допомагати тим, хто цього потребує. Камалія наголосила на необхідності підтримки медичних працівників, літніх та самотніх людей. Також вона запросила долучитися до свого благодійного фонду, який самостійно і спільно з партнерами щодня допомагає у боротьбі з пандемією COVID-19.

В дописі вона детально описала, які засоби та продукти потрібні, а також пояснила, яким чином їх можна буде передати фонду.

"Київські імунологи радять покласти у кошик: гречку, рис, пасту з твердих сортів пшениці і цільнозернові пластівці. Вони є джерелом енергії і довго зберігаються. На два тижні вистачить 30 яєць, два з половиною кілограми бобових, пакет картоплі і суміш заморожених овочів. Зверніть увагу! Літнім людям важливо уникати продуктів з трансжирами, цукрозамінниками та їжі швидкого приготування, адже вони пригнічують імунну систему. Хорошим рішенням є сезонні фрукти та овочі, а також зелень. Для функціонування імунної системи необхідно також вживати клітковину і ферментовані продукти - кефір, йогурт, квашену капусту.Важливо подбати про корм для домашніх тварин, необхідні ліки і предмети гігієни.

Передати пакет потрібно безконтактним способом. Краще всього взяти номер телефону самотньої бабусі або дідуся і контактувати дистанційно!" – розповіла виконавиця.