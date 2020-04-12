Камалія порадила мультфільми про родинні цінності: зіркова підбірка

Нині родини по всьому світу опинилися на самоізоляції вдома. Зіркова матуся Камалія порадила п'ять мультфільмів, які допоможуть розважити дітей в умовах карантину. Картини присвячені екранізації сімейних цінностей у доступній формі.

Відповідно до загальнонаціонального карантину, україні повинні залишатися вдома, аби зупинити поширення коронавірусу. Проте дітей, які були змушені залишити навчання у школі та садочках, досить складно розважити в чотирьох стінах. Камалія вирішила порадити корисні мультфільми для дозвілля нащадків.

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Зіркова матуся 6-річних дівчат-близнючок з власного досвіду знає, що дбати про виховання дітей 24 години на добу – непросто. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала підбірку дитячих картин, які демонструють родинні цінності.

Підбірка мультфільмів від Камалії