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Камалія порадила мультфільми про родинні цінності: зіркова підбірка

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Камалія порадила мультфільми про родинні цінності / Instagram / @kamaliyaofficial

Нині родини по всьому світу опинилися на самоізоляції вдома. Зіркова матуся Камалія порадила п'ять мультфільмів, які допоможуть розважити дітей в умовах карантину. Картини присвячені екранізації сімейних цінностей у доступній формі.

Відповідно до загальнонаціонального карантину, україні повинні залишатися вдома, аби зупинити поширення коронавірусу. Проте дітей, які були змушені залишити навчання у школі та садочках, досить складно розважити в чотирьох стінах. Камалія вирішила порадити корисні мультфільми для дозвілля нащадків. 

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Зіркова матуся 6-річних дівчат-близнючок з власного досвіду знає, що дбати про виховання дітей 24 години на добу – непросто. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала підбірку дитячих картин, які демонструють родинні цінності. 

Підбірка мультфільмів від Камалії 

  • "Ліло і Стіч" – мультик про те, що сім'я – там, де ніхто не покине і не зрадить, де тебе приймуть з усім твоїм "інопланетянство" і недоліками. 
  • "Коко" та "Книга життя" – мультфільми дуже обережно проводять через тему смерті. У них гарно розповідається про зв'язок усіх в роду, про призначення, дружбу та силу.
  • "Курча Ципа" – цей мультфільм можна дивитися навіть заради однієї фрази тата головного героя: "Шкода, що ти вирішив, що мою любов потрібно заслуговувати".
  • "Суперсімейка" –  після цього мультфільму добре говорити про "суперсили", які доступні не тільки супергероям. А ще можна поговорити про те, в яке чудовисько може перетворитися наша образа. 
  • "Вартові легенд" – про віру в дива, про те диво, яке ми зберігаємо в своїх дитячих спогадах, про те, що сміх може перемогти страх. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Зіркові діти Кіно Підсумки LifeStyle 24
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