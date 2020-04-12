Камалія порадила мультфільми про родинні цінності: зіркова підбірка
Нині родини по всьому світу опинилися на самоізоляції вдома. Зіркова матуся Камалія порадила п'ять мультфільмів, які допоможуть розважити дітей в умовах карантину. Картини присвячені екранізації сімейних цінностей у доступній формі.
Відповідно до загальнонаціонального карантину, україні повинні залишатися вдома, аби зупинити поширення коронавірусу. Проте дітей, які були змушені залишити навчання у школі та садочках, досить складно розважити в чотирьох стінах. Камалія вирішила порадити корисні мультфільми для дозвілля нащадків.
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Зіркова матуся 6-річних дівчат-близнючок з власного досвіду знає, що дбати про виховання дітей 24 години на добу – непросто. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала підбірку дитячих картин, які демонструють родинні цінності.
Підбірка мультфільмів від Камалії
- "Ліло і Стіч" – мультик про те, що сім'я – там, де ніхто не покине і не зрадить, де тебе приймуть з усім твоїм "інопланетянство" і недоліками.
- "Коко" та "Книга життя" – мультфільми дуже обережно проводять через тему смерті. У них гарно розповідається про зв'язок усіх в роду, про призначення, дружбу та силу.
- "Курча Ципа" – цей мультфільм можна дивитися навіть заради однієї фрази тата головного героя: "Шкода, що ти вирішив, що мою любов потрібно заслуговувати".
- "Суперсімейка" – після цього мультфільму добре говорити про "суперсили", які доступні не тільки супергероям. А ще можна поговорити про те, в яке чудовисько може перетворитися наша образа.
- "Вартові легенд" – про віру в дива, про те диво, яке ми зберігаємо в своїх дитячих спогадах, про те, що сміх може перемогти страх.
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