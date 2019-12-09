Камалія ввійшла до Книги рекордів України: яке звання присудили співачці

Заслужена артистка України додала до своїх численних титулів ще одне звання. Її назвали єдиною українською співачкою, яка ввійшла до світового музичного рейтингу, посівши у чартах перші місця . Її також слухають більш ніж у 100 країн світу. Своїми досягненнями в музичній індустрії дружина мільйонера поділилася на сторінках соціальних мереж.

Камалія з самого дитинства усвідомила, що її покликання – музика. Вона співала в дитячому хорі, вчилася грі на скрипці та оперному співу. Перемога на молодіжному фестивалі "Червона рута" у віці 16 років знаменувала початок професійної кар'єри. Її англомовні хіти виборювали призові місця в закордонних хіт-парадах.

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За значні досягнення у музичній індустрії Камалію внесли до Книги рекордів України. Їй присвоїли звання "Єдина співачка в Україні, яка ввійшла до світового музичного рейтингу, посівши у чартах перші місця".

Титулована красуня відверто зізналася, що здивована такій нагороді. Вона вважала, що в Україні про її світові досягнення знають мало.

Дякую команді Книги рекордів, що визнали мої досягнення і доносите це українському слухачу! Дійсно, ми багато працюємо і дуже стараємося,

– висловила вдячність зірка.

Що відомо про досягнення Камалії? Справжнє ім'я співачки Наталія Захур. Вона має дві освіти за спеціальністю естрадний вокал та акторська майстерність і режисура. Камаліє є автором власних пісень, постановником виступів та засновницею шоу-центру "Камалія", який займається продюсуванням та проведення концертів багатьох артистів. Її сингл і кліп "Rising Up" з дебютного англомовного альбому "Kamaliya" посів шосте місце у британських денс-хітпарадах. Вона нагороджена двома золотими дисками в Австрії за свої пісні "I'm alive" та "Timeless". Англомовні треки Камалії підкорили слухачів Європи та світу.