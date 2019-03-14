Камалія зачитала реп у новому запальному хіті: відео

Українська співачка Камалія продовжує вражати своїх прихильників. Співачка погоджується на відважні експерименти та зачитала реп у своїй новій пісні "Вільна".

Для створення ефектного ролика Камалія запросила талановитого кліпмейкера Юджина, який вирішив зруйнувати стереотипи щодо співачки. У кліпі "Вільна" артистка приміряла несподівані та досить зухвалі образи, осідлала коня, покермувала розкішним автомобілем та звільнила з клітки великого орла.

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Мені цікаво пробувати щось нове. Глядачі завжди чекають саме на це! Я намагаюся, в першу чергу, дивитися на себе і на свою творчість саме їхніми очима,

– розповіла Камалія про зйомки.

Сама ж композиція "Вільна" для артистки є дуже особливою. Камалія докладає чимало зусиль, щоб створити оновлений репертуар, який зможе підкорити меломанів у всьому світі. Тому танцювальний трек "Вільна", на думку Камалії, має всі шанси стати її своєрідним символом свободи, що, можливо, зможе врятувати когось від невдалих стосунків..

"Над композицією "Вільна" вся наша команда працювала дуже довго. Я відчувала, що до неї мені самій потрібно бути більш підготовленою, ніж до всіх попередніх треків. Ця пісня – про справжню свободу жінки від будь-яких "токсичних" стосунків. І я буду дуже рада, якщо моя пісня змінить чиєсь життя на краще!" – додала артистка.

Дивіться новий кліп співачки Камалії на пісню "Вільна": ефектне відео

Камалія – "Вільна": текст нової пісні

Жаль, так мене і не зрозумів ти

Жаль, що для тебе було все так

ніби зазвичай!

Я так довго жила безсило

Знай, я свободу обрала

тож прощавай

Все, що було відпущу

Птахою в небо злечу

Приспів:

Вільно, вільно, вільно

Дихаю вільно я

Сильна, сильна, сильна

Сильною стала я

Як вирішиш піймати

То краще не шукай

Вільна, вільна, вільна

Вільною стала я

Гра, в яку грали, давно скінчилась

Так, переміг ти, але разом з тим переміг Любов

Браво, любий, я помилилась

Знов так не буде ніколи

Ніколи знов

Все, що було відпущу

Птахою в небо злечу

Приспів

Я дихаю вільно

та більшого не треба

щаслива і сильна

немає страху - лише мрії

жаль не розумієш

я інакше не вмію

Тож буде так

бо нарешті дихаю вільно

Колись падала вниз

Та безсило, безнадійно жила

сірі дні

безвихідь

Як прірва повна сліз

Мене врятували мрії

І то було колись

Я змінилась

Якщо ти мене любив

Хоч саму коротку мить

Тоді мені скажи: Tи Вільна

Вдихни нове життя

Та навіть не шукай

Я вільна,так і знай

Приспів