Каменських показала стрункі ноги у відвертому міні: фото

933 Читать новость на русском
Настя Каменських / Instagram /@kamenskux

Красуня зовсім нещодавно повернулася зі своєї робочої поїздки до Мексики. Там вона презентувала свою пісню Elefante на місцевому телебаченні та радіостанціях. Проте думки про спекотну країну ніяк не полишать зірку. Тому вона продовжує ділитися пікантними світлинами.

Спокуслива співачка, яка впродовж кількох років активно займається спортом, ніколи не прогавить можливість похизуватися своїми досягненнями. Гардероб популярної співачки складається переважно з відвертих вбрань, які дозволяють продемонструвати пишне декольте та підтягнуті сідниці. 

Читайте також: Гарячі образи Насті Каменських в Мексиці, які підкорили мережу

Судячи зі слів Насті Каменських, чергову звабливу світлину вона відшукала в архівах. Фото було зроблене у Мексиці. На ньому сексапільна виконавиця позує у мереживному топі-корсеті з оголеними плечима та чорній міні-спідниці. Співачка доповнила образ прикрасами та червоною помадою. 

Сьогодні натрапила на цю сонячну фотографію з Мексики, куди мене запросили презентувати мій хіт Elefante на національних телеканалах і радіо, і посміхнулася від теплих спогадів. Дуже хороші враження від цієї колоритної країни і неймовірно добрих людей. Обов'язково всім раджу відвідати Мексику, адже вона вкотре дивує і закохує в себе по-новому,
– підписала фото зірка. 

 

Річниця весілля Єлизавети II і принца Філіп: як подружжя привітали члени королівської сім'ї
сьогодні
4452
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Настя Каменських Еротика Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 19:04 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 5277
"Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
сьогодні 18:30 "Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
Юлія Ліпенцева 197
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 16:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 15318
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
сьогодні 14:00 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 45032
Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
19 листопада 15:30 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 2591
Новини
Більше новин
Залиште відгук