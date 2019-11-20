Каменських показала стрункі ноги у відвертому міні: фото

Красуня зовсім нещодавно повернулася зі своєї робочої поїздки до Мексики. Там вона презентувала свою пісню Elefante на місцевому телебаченні та радіостанціях. Проте думки про спекотну країну ніяк не полишать зірку. Тому вона продовжує ділитися пікантними світлинами.

Спокуслива співачка, яка впродовж кількох років активно займається спортом, ніколи не прогавить можливість похизуватися своїми досягненнями. Гардероб популярної співачки складається переважно з відвертих вбрань, які дозволяють продемонструвати пишне декольте та підтягнуті сідниці.

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Судячи зі слів Насті Каменських, чергову звабливу світлину вона відшукала в архівах. Фото було зроблене у Мексиці. На ньому сексапільна виконавиця позує у мереживному топі-корсеті з оголеними плечима та чорній міні-спідниці. Співачка доповнила образ прикрасами та червоною помадою.

Сьогодні натрапила на цю сонячну фотографію з Мексики, куди мене запросили презентувати мій хіт Elefante на національних телеканалах і радіо, і посміхнулася від теплих спогадів. Дуже хороші враження від цієї колоритної країни і неймовірно добрих людей. Обов'язково всім раджу відвідати Мексику, адже вона вкотре дивує і закохує в себе по-новому,

– підписала фото зірка.