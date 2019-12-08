Каменських поцілувалася з Поляковою в ефірі "Х-фактора": фото

471 Читать новость на русском
Каменських поцілувалася з Поляковою у прямому ефірі "Х-фактора" / Колаж LifeStyle 24

Співачки Оля Полякова і Настя Каменських вирішили зруйнувати чутки про їхнє суперництво у незвичний спосіб. Артистки поцілувалися у прямому ефірі співочого телешоу "Х-фактор".

У 13 випуску 10 сезону "Х-фактора" Оля Полякова і Настя Каменських, які є членами журі, приміряли схожі гарячі total red образи. Це стало причиною публічного обговорення у мережі, нібито співачки не змогли домовитися про вбрання для шоу.

Читайте також: Х-фактор 10 сезон 13 випуск: які учасники покинули шоу в другому прямому ефірі

Зірки навіть відверто жартували одна з одної. Так, Полякова сказала дружині Потапа: "Настю, таке враження, що ти ніби голову опустила у борщ". 

Але згодом Настя і Оля вирішили розвіяти чутки про ворожнечу та поцілувалися в прямому ефірі проєкту на бекстейджі. Пікантне фото опублікував телеканал СТБ на своїй сторінці в інстаграмі. 

 

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".

Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим
сьогодні
6014
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Оля Полякова Настя Каменських
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 грудня 16:10 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 1250
7 грудня 15:05 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 26509
6 грудня 18:51 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6 – 8 грудня
Уляна Журба 203
6 грудня 15:56 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 4836
6 грудня 15:30 Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади
Юлія Михайлова 1223
Новини
Більше новин
Залиште відгук