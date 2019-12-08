Каменських поцілувалася з Поляковою в ефірі "Х-фактора": фото

Співачки Оля Полякова і Настя Каменських вирішили зруйнувати чутки про їхнє суперництво у незвичний спосіб. Артистки поцілувалися у прямому ефірі співочого телешоу "Х-фактор".

У 13 випуску 10 сезону "Х-фактора" Оля Полякова і Настя Каменських, які є членами журі, приміряли схожі гарячі total red образи. Це стало причиною публічного обговорення у мережі, нібито співачки не змогли домовитися про вбрання для шоу.

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Зірки навіть відверто жартували одна з одної. Так, Полякова сказала дружині Потапа: "Настю, таке враження, що ти ніби голову опустила у борщ".

Але згодом Настя і Оля вирішили розвіяти чутки про ворожнечу та поцілувалися в прямому ефірі проєкту на бекстейджі. Пікантне фото опублікував телеканал СТБ на своїй сторінці в інстаграмі.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".