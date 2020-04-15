Камерон Діаз вперше розповіла про материнство: Це найкраще, що траплялося зі мною

47-річна голлівудська акторка Камерон Діаз 3 січня 2020 року вперше стала мамою. Зірка не розголошує подробиць народження донечки Реддікс Медден. Днями вона вперше поділилася емоціями від материнства та зазначила, що це найкраща частина її життя.

Зіркова матуся Камерон Діаз після пологів майже не з'являється на публіці. Весь час вона намагається приділити сім'ї. Знаменитість стала героїнею прямого ефіру на інстаграм-сторінці своєї подруги Кетрін Пауер. Саме там вона розповіла про новий період в житті. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Карантин для багатьох батьків став справжнім випробуванням, проте це не стосується Камерон Діаз. Акторка зізналася, що від народження доньки живе в такому ритмі, як зараз, тому особливої різниці не відчуває.

Я вже давно живу, як на карантині, бо моїй доньці три з половиною місяці, і моє життя останнім часом крутиться навколо неї і не багате на гучні події. Але якщо раніше до мене хоча б приходили в гості друзі, то тепер я взагалі ні з ким не бачуся. Це досить мило – відчувати себе в своєрідній бульбашці рідного дому, з чоловіком, дитиною і приготуванням. Але, звісно, це трохи безумство, що нікуди не можна вийти,

– розповіла зіркова мама.

Діаз зізналася, що їй подобається бути матір'ю і зараз триває найкраща частина її життя. Жінка каже, що вони з чоловіком Бенджі та донькою чудово проводять час і вона в захваті від цього. Коханий допомагає їй у вихованні дитини.

Я або готую, або прибираю, або займаюся дитиною, а найчастіше – роблю все це одночасно. Готую їжу вночі. Знаю, багато хто ненавидить це. Ми купаємо дитину, потім Бенджі вкладає її спати. Мені так пощастило, що він батько моєї дитини. Він просто неймовірний! А я йду на кухню, наливаю собі келих червоного вина, вмикаю якесь шоу і починаю готувати,

– зізналася Камерон.

Нагадаємо, після весілля Камерон Діаз протягом декількох років намагалася завагітніти, проте це їй так і не вдалося. Як писало видання In Touch, акторка змогла стати мамою завдяки штучному заплідненню.