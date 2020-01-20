Камерон Діаз вперше з'явилася на публіці після народження доньки: фото

Голлівудська акторка Камерон Діаз вперше стала мамою у 47 років. Ця подія сталася на початку січня. Нещодавно зірка вперше з'явилася на публіці в статусі мами.

Новиною про материнство Камерон Діаз поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі. Тоді радості акторки не було меж. У неї з чоловіком, вокалістом групи Good Charlotte, Бенджі Медденом народилася дочка.

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Днями Камерон вперше після пологів з'явилася на публіці. Зіркову матусю помітили в Лос-Анджелесі. Вона була одягнула в джинси та кольоровий затишний светр. Привернув увагу новий колір волосся акторки, який тепер має рожевий відтінок.

Сережки-кільця та макіяж в природних тонах додають її образу ніжності, а бордовий манікюр став яскравим акцентом. В руках зірка тримає айфон, окуляри та блокнот. А доповнює її буденний образ екосумка.

Нагадаємо, після весілля Камерон Діаз протягом декількох років намагалася завагітніти, проте це їй так і не вдалося. Як писало видання In Touch, акторка змогла стати мамою завдяки штучному заплідненню.