Камерон Діаз заявила, що готова повернутися в кіно після шести років перерви

Відома голлівудська акторка Камерон Діаз оприлюднила заяву про те, що готова повернутися до акторської діяльності після того, як не знімалася 6 років.

Два роки тому 47-річна знаменитість заявила, що йде з кіно та бажає присвятити себе чоловікові Бенджі Меддену. Проте в нещодавньому інтерв'ю висловилася про те, що готова повернутися до роботи. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Акторка не зазначила, коли саме братиме участь у нових кінопроєктах. Наразі увесь свій вільний час вона приділяє крихітці Реддікс, яка з'явилася на світ на початку січня цього року.

Звісно, що всі хочуть повернутися до знімань. І я ніколи не говорила "ніколи" щодо продовження акторської кар'єри. Я взагалі не та людина, яка говорить "ніколи" про що-небудь. Так що, готова до повернення,

– сказала Камерон.

Діаз хоче приділити час собі та сім'ї і вважає це абсолютно нормальним. Перед тим, як наважитися відновити роботу, зірка прагне визначитися, як саме це має відбутися.

Буду чесна, я не сумую за акторською грою,

– зізналася новоспечена матуся.

Зазначимо, після одруження Камерон Діаз протягом тривалого часу не могла завагітніти. У ЗМІ повідомляли про те, що акторка та її чоловік змогли стати батьками завдяки процедурі штучного запліднення.