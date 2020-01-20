Камерон Діаз стала мамою: з'явилися нові подробиці народження доньки

47-річна акторка нещодавно народила первістка після впродовж кількох невдалих спроб завагітніти. Про народження доньки зіркова матуся сповістила на сторінках свого інстаграму 3 січня 2020 року, проте Камерон Діаз , що пообіцяла, що новоспечені батьки не розкриють жодних подробиць народження немовляти.

Про оміряне материнство знаменита американська акторка висловилася досить емоційно. Вона зізналася, що крихітка на ім'я Реддікс (Raddix) Медден миттєво підкорила серця своєї родини. Проте Камерон Діаз зізналася, що всі подробиці появи на світ свого первіста хоче залишити приватними. Місію розкрити деталі поповнення в сім'я взяли на себе ЗМІ.

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Днями у розпорядженні видання The Blast з'явилося свідоцтво про народження доньки зіркового подружжя. Згідно з інформацією, Реддікс народилася 30 грудня 2019 року о 13:58 в приватному медичному центрі в Беверлі-Гіллз.

Проте найбільшою несподіванкою для громадськості стало те, що Камерон Діаз вирішила зберегти повне ім'я доньки в таємниці. Свого первістка пара назвала Реддікс Хлоя Уайлдфлауер Медден, що в перекладі означає "польова квітка". Судячи з усього, новоспечені батьки вирішили підтримати модну серед знаменитостей тенденцію називати своїх нащадків авторськими іменами, адже це ім'я не вдалося відшукати серед числа представлених раніше.



Перший вихід Камерон Діаз у статусі матусі / Instagram / @intouchweekly

Крім того, у свідоцтві про народження містилася інформація, яка підтверджувала, що подружжя скористалося послугами сурогатної матері. У графі "Біологічна мати" значено інше прізвище, приховане для збереження конфіденційності. Упродовж кількох років 47-річна акторка намагалась стати мамою, однак завагітніти їй так і не вдалося. А рік тому пара обговорювала можливість усиновлення чи сурогатного материнства.

Нагадаємо, що два тижні тому на особистій сторінці голлівудської акторки з'явився допис, яким вона сповістила про появу на світ своєї доньки. Дівчинка народилася в сім'ї музиканта та соліста популярного гурту Good Charlotte Бенджі Меддена та американської кіноакторки Камерон Діаз, які пішли під вінець п'ять років тому.

Ми такі щасливі і вдячні почати нове десятиліття з оголошення про народження нашої дочки Реддікс Медден. Вона миттєво підкорила наші серця і поповнила нашу сім'ю,

– заявила Камерон.