Каміла Кабельо приголомшила зізнанням: що поцупила зірка у королівської родини

Відома кубино-американська співачка розповіла про дотепний інцидент під час відвідин Кенсінгтонського палацу. Під час свого візиту дівчина вкрала олівець, аби мати сувенір на згадку. На такий вчинок її спровокував радіоведучий. Герцоги Кембриджські на зізнання відреагували стримано .

Наприкінці жовтня Кейт Міддлтон та принц Вільям четвертий рік поспіль запросили 10 фіналістів конкурсу "Teen Hero" від BBC Radio для нагородження. Серед зіркових гостей на торжестві були присутні знаменита співачка Каміла Кабельо та радіоведучий Грег Джеймс. Поки підлітки, яких відзначили за добрі справи та допомогу іншим, тішилися відвідинами резиденції герцогів, зірки й собі вигадали заняття для розваг.

Читайте також: Радіоведучий пожартував над донькою герцогів Кембриджських: реакція батьків

В останньому інтерв'ю для BBC Radio Каміла Кабельо зізналася, що під час оглядин Кенсінгтонського палацу Грег Джеймс спровокував її на крадіжку. Він хотів перевірити, чи наважиться дівчина поцупити щось на згадку в королівської родини.

22-річна зірка піддалася на провокацію та прихопила з собою олівець.

І ти вирішив кинути мені виклик? Ніхто не має права брати мене на "слабо". Тому я зробила це. А потім ти, Грегу, взяв і закричав комусь із служби палацу, що я злодійка: "Вона вкрала олівець! Дивіться!". Я так злякалася, що одразу ж сховала його в мамину сумку. Вона хотіла повернути його назад, але було вже пізно,

– дотепно розповіла співачка.

Інтерв'ю вона закінчила вибаченням перед Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Виконавиця пояснила, що на такий крок наважилася через збіг випадкових обставин.

На провокаційну новину офіційна сторінка Кенсінгтонського палацу в твіттері відреагувала лише смайликом у коментарях.