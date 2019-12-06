Каміла Морроне похизувалася пишним декольте на червоній доріжці: спокусливі фото

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Каміла Морроне / Instagram /@ camilamorrone

Американська фотомодель та кіноакторка приголомшила своїм образом на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші. Для світського виходу красуня обрала сукню оливкового кольору, яка ефектно переливалася під спалахами камер. Вся увага була прикута до звабливого бюсту зірки.

22-річна дівчина голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, яка лише нещодавно підтвердила роман з зіркою, стала гостею кінофестивалю в Марокко. Вона побувала на показі фільму "Божевільний Макс", а також стрічки "Міккі і ведмідь", героїнею якої виступила сама Каміла Морроне. 

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Для червоної доріжки вона обрала відверту сукню від модного італійського бренду ETRO. Вбрання вдало підкреслило пишні груди акторки. Вона доповнила образ сережками, легким макіяжем та зачіскою, зібраною у хвіст. 

Дякую за те, що приймаєте мене в цій прекрасній країні і за те, що наш фільм змагався. Величезне спасибі,
– написала красуня у своєму інстаграмі. 

Для другого виходу Каміла Морроне обрала стриманішу сукню того ж трендового оливкового кольору. Цього разу модель прикрила всі свої принади, лишивши напоказ лише струнку талію, яку підкреслив масивний ремінь. Вона залишила волосся розпущеним та одягла підбори від французького дизайнера Christian Louboutin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Micah Schifman (@micahmarcus)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Голлівуд Модні бренди
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