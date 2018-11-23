Камілла Паркер Боулз продемонструвала зимове вбрання на світському заході: яскраві фото

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Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз
Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз / www.instagram.com/royalsofgreatbritain

Принц Чарльз та його дружина Камілла Паркер Боулз відвідали Аскотський іподром, аби нагородити переможців гонки трофеями. В мережі з’явились перші фото, на яких головною постаттю є герцогиня Корнуольська в красивому зимовому вбранні.

Королівська пара відвідала Фонд Принца в сільській місцевості в Аскоті. Їхній візит на іподромі відбувся з нагоди вручення нагород переможцям змагань. У перегонах взяли участь 12 вершників, серед яких британська модель Розі Тепнер.

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Допис, поширений Rosie Tapner (@rosietapner)

 

Для виходу на захід, який відбувався просто неба дружина принца Чарльза Камілла Паркер Боулз добре підготувалась та по-зимовому утеплилась. На іподромі вона з'явилась у бежевому зимовому пальті в клітинку, на голові був капелюх з хутром в тон, шию прикрашала біла хустинка з візерунком, а руки від холоду герцогиня заховала в шкіряних рукавицях.

Камілла Паркер Боул та принц Чарльз
Принц Чарльз і Камілла Паркер Боулз на Аскотському іподромі / Instagram @royalsofgreatbritain

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 канал
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