Канада відмовляється оплачувати принцу Гаррі та Меган Маркл охорону

Канадський уряд планує припинити витрати на охорону герцогів Сассекських. Упродовж кількох місяців вони покривали ці немалі витрати, однак вже навесні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл повинні самотужки вирішувати це питання.

Як відомо, після складання королівських обов'язків герцоги Сассекські з маленьким сином Арчі Гаррісоном проживають у канадському Ванкувері. Подружжя оселилось в орендованому маєтку, вартість якого складає кілька мільйонів доларів. Розкішні апартаменти охороняють не тільки правоохоронці зі Скотленд-Ярду, але й представники Канадської служби громадської безпеки. Це підтвердив міністр громадської безпеки Білл Блер у спілкуванні з журналістами CBC News.

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"Герцог і герцогиня Сассекському, які вирішили частково переїхати в Канаду, поставили наш уряд перед унікальним і безпрецедентним набором обставин. Королівська канадська кінна поліція з самого початку співпрацювала з офіційними особами у Великобританії з питань безпеки. Оскільки герцог і герцогиня в даний час визнані особами, які користуються міжнародним захистом, Канада зобов'язана надавати допомогу в гарантуванні їхньої безпеки в міру необхідності", – розповів Білл Блер.

Однак принц Гаррі та Меган Маркл втратять додаткову охорону, коли офіційно перестануть бути старшими членами королівської родини. Станеться це в квітні 2020 року. Окрім цього, герцоги Сассекські припинять бути особами, які користуються міжнародним захистом у будь-якій державі світу.

Цікаво, що щороку королівська родина виділяла мільйони доларів на охорону принца Гаррі та Меган Маркл. Навіть під час їхнього переїзду до Канади пару супроводжували десятки правоохоронців. Британські поліцейські проживають з подружжям у маєтку та цілодобово тримають під наглядом будинок. Вони супроводжують герцогів Сассекських навіть під час буденних виходів.

Однак, як повідомляли раніше журналісти західних ЗМІ, терпіння поліцейських зі Скотленд-Ярду може увірватись. Все тому, що принц Гаррі та Меган Маркл перетворили їх на помічників по дому. Герцоги Сассекські відсилають фахових охоронців за продуктами, або ж просять їх винести сміття. Таке ставлення обурює найманців, відтак, можливо, що після приїзду пари до Лондона, у березні 2020 року, вони звернуться до Її Величністю з проханням перевести на іншу службу.

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"Скільки разів ви чули, як охоронець, який працює з королівською родиною, каже, що вони набридли? Правильно, ніколи. Це частина їхньої підготовки, в якій включена абсолютна вірність і розсудливість, що не дозволяє розмови про приватне життя представників монархії. Якщо команда, яка охороняє принца Гаррі та Меган, повертається назад, бо їм набридло виконувати функції помічників, – принести горнятко кави або зібрати продуктові товари – то я б сказав, що довіра між поліцією та герцогами зруйнована", – заявив інсайдер.

Водночас герцоги Сассекські розглядають можливість переїзду до США. Принц Гаррі та Меган Маркл, за даними ЗМІ, вже знайшли маєток для купівлі та можуть оселитись у Малібу з 9-місячним сином Арчі. В такому разі пара точно дбатиме про свою безпеку самотужки.