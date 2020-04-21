Канадському актору Ніку Кордеро ампутували ногу через ускладнення від коронавірусу
Зірка серіалів "Блакитна кров", "Закон і порядок" та інших Нік Кордеро вже 3 тижні як хворіє коронавірусом. Але через ускладнення в організмі йому довелось ампутувати праву ногу.
За словами дружини Кордеро Аманди Клоотс в інстаграмі, у її чоловіка в судинах почали утворюватися тромби. Ліки для розрідження крові не спрацювали, тому лікарям довелося прийняти рішення про ампутацію. Наразі життя актора підтримує апарат штучної вентиляції легень. Про це повідомляють у виданні The Washington Post.
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Відомо, що канадського актора госпіталізували в одній з лікарень Лос-Анджелеса наприкінці березня з пневмонією. Тоді ж тест на COVID-19 показав позитивний результат.
Нік Кордеро знімався у таких кінострічках, як "Блакитна кров", "Закон і порядок. Спеціальний корпус" та інших, а також брав участь у постановка на Бродвеї, де одного разу навіть був номінований на престижну премію "Тоні" в театральному мистецтві. У нього є дружина і син, живуть вони у Лос-Анджелесі.
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