Канадці написали петицію проти принца Гаррі та Меган Маркл: відома причина

Принц Гаррі та Меган Маркл переживають не найкращі часи. Подружжя оселилось у Канаді в надії бути якомога далі від скандалів та галасу, однак це аж ніяк не допомогло парі. Проти герцогів Сассекських склали петицію, яку вже підписали 90 тисяч людей.

Як розповідають журналісти The Washington Post, принц Гаррі та Меган Маркл отримують грошову допомогу від Канади. Це неабияк обурило жителів країни, які не мають наміру оплачувати рахунки герцогів Сассекських. Тому платники податків виявили своє незадоволення, склавши відповідну петицію до уряду.

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Наразі документ підписали 90 тисяч людей, що свідчить про чималий резонанс у Канаді. Люди зізнались, що не проти того, щоб принц Гаррі, Меган Маркл та їхній 8-місячний син Арчі жили в країні, однак виділяти на це державні кошти – неправильно.

Канадці бажають герцогу і герцогині Сассекським Гаррі і Меган всього найкращого в їхньому прагненні до фінансової незалежності. А це важливо, тому що канадські платники податків не повинні покривати рахунки пари,

– йдеться у петиції.

Голова федерації платників податків Аарон Вудрік вже встиг прокоментувати інцидент. За його словами, проти виступили тільки 0,2% населення країни. Однак, згідно з результатами опитування, більшість канадців підтримують цю думку.

Як відомо, 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл публічно заявили, що складають королівські повноваження. Інсайдери зізнаються, що пара більше не хоче жити у скандалах, тому прагне позбутись публічності. Герцоги Сассекські попросили в королеви залишити їхні благодійні проєкти та дозволити жити на дві країни. Після тривалих обговорень Єлизавета ІІ таки ухвалила рішення: Її Величність вирішила поважати рішення внука та його обраниці і фактично дала дозвіл на виконання всіх їхніх вимог.

"Ми з моєю родиною повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган розпочати нове життя, як молода сім'я. Хоча ми хотіли б, щоб вони залишалися членами королівської родини, але ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш самостійним життям, залишаючись невід'ємною частиною моєї родини", – сповістила королева.

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл оселились в канадському Ванкувері, де орендували чималий будинок. Герцогиня Сассеська планує співпрацювати зі студією Disney, а от внук Єлизавети ІІ претендує на престижну роботу в Канаді.