Канікули в Амстердамі: Катя Осадча і Юрій Горбунов відправились у романтичну подорож
Знамените українське подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова намагається якомога більше часу проводити разом. У кожного з них щільний графік, але кожну мить вони намагаються розбавити сімейним або ж романтичним відпочинком.
Цього разу зіркова пара відправилась у Нідерланди. Спочатку в Амстердам прилетіла одна телеведуча, але вже за декілька годин до неї приєднався її чоловік Юрій. Схоже, свого сина Івана вони залишили батькам або ж нянечці, щоб приділити одне одному більше часу.
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Промовисті фото пара залишає у своїх фотоблогах в Instagram. Для подорожі вони обирають зручний та світлий одяг, а Катя, зокрема, повністю відмовилась від макіяжу на час відпустки, щоб її обличчя відпочило від постійного гриму. Скільки днів пара проведе в Амстердамі – наразі невідомо.
Впродовж кількох днів Катерина та Юрій плавають на кораблях та гондолах поміж місцевих каналів та смакують шампанське. "Коли ти дуже хотів їздити каналами і пити шампанське, і погода цьому посприяла. Прекрасна подорож", – підписала знімки Осадча у своєму Instagram.
Катя Осадча і Юрій Горбунов в Амстердамі / Instagram / @kosadcha
Подружжя також дізнається про культуру та побут місцевих жителів, досліджуючи місто на велосипедах, якими пересуваються тисячі амстердамців.
Нідерланди – велосипедна країна. В Амстердамі все зроблено для зручності велосипедистів: з'їзди, доріжки, світлофори. Але туристу одразу важко, адже ти попадаєш у повноцінний місцевий трафік, але велосипедний. Хтось їде швидко, хтось швидко міняє рядність, сигналять і голосно зітхають, коли ти гальмуєш на світлофорі, адже то для тебе розвага, а для місцевих – необхідний засіб пересування,
– поділилась досвідом Катерина.
Катерина і Юрій на велосипедах в Амстердамі / Instagram / @kosadcha
Ведучий Юрій Горбунов також поділився серією фотографій з Нідерландів, де встиг показати, як він смакує місцевими делікатесами, відвідує музеї та катається на велосипеді разом з дружиною.
Юрій Горбунов в Амстердамі / Instagram / @gorbunovyuriy
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