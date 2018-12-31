Канікули закінчилися: Розі Хантінгтон-Уайтлі повернулася додому з Джейсоном Стетхемом і сином

Різдвяні канікули знаменитої англійської супермоделі, її бойфренда Джейсона Стетхема і їхнього сина Джека Оскара закінчилися. Зіркові батьки повернулися додому у звичний робочий графік.

Розі Хантінгтон-Уайтлі і її бойфренд Джейсон Стетхем вирішили святкувати Новий рік втрьох разом із сином в теплих краях. Зіркова пара відправилася на острів Кауаї, що на Гаваях.

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"Ангел" Victoria's Secret тішила своїх шанувальників знімками неймовірно красивих краєвидів місцевості і світлинами, на яких вона ефектно позує у купальниках. Півторарічний син Розі і Джейсона також з'являвся на знімках з відпочинку, однак обличчя малюка пара поки що не показує своїм шанувальникам.

Джек Оскар постав із зірковою мамою на фото, де вони відпочивали на гамаку, а також під час прогулянки по острові.

В останній день відпустки до Розі приєдналася її сестра, вони розглядали острів з гелікоптера і займалися пішохідним туризмом.

Однак райський відпочинок зіркового подружжя закінчився і вони вирушили додому на зустріч будням. Фото з літака, на якому Джейсон Стетхем тримає маленького сина, дивлячись у вікно, Розі Хантінгтон-Уатлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ми їдемо додому", – прокоментувала фото модель.



