Через пандемію коронавірусу 73-ий Каннський кінофестиваль довелось скасувати. Однак кіноманам не варто засмучуватись, адже всі кінострічки, які мали дебютувати на екранах у травні покажуть на осінніх фестивалях в Торонто, Нью-Йорку та Ліоні. Які ж кінострічки увійшли до програми Канн – дізнавайтесь у матеріалі.

За даними Variety, оголошення програми відбулось ввечері 3 червня в порожньому кінозалі Палацу фестивалів. Згідно з офіційними даними, спеціальний комітет розглянув рекордну кількість заявок, які надійшли з різних країн світу. З понад 2000 нових фільмів вони відібрали всього 56. Відтак очільник Каннського кінофестивалю П'єр Лескюр та художній директор Тьєррі Фремо поширили програму заходу та поділились своїми враженнями від кінострічок.

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Цікаво, що організатори кіноподії вирішили не ділити все на звичні секції. Все тому, що головною метою було привернення уваги громадськості до тих фільмів, які після завершення карантину вийдуть на великий екран.

Такі фестивалі, як Канни, покликані показати нові таланти на карті світу. Ще ніколи в офіційному відборі не було так багато молодих режисерів, як у 2020 році, – зазначили представники Канн.

Відомо, що всі кінострічки транслюватимуть з емблемою Каннського кінофестивалю під час осінньо-зимових заходів.

У програму Каннського кінофестивалю-2020 потрапили:

"Літо 85-го" (Summer of '85) Франсуа Озона

"Душа" (Soul) Піта Доктера

"Ще по одній" (Another Round) Томаса Вінтерберга

"Французький диспетчер" (The French Dispatch) Веса Андерсона

Asa ga Kuru Наомі Кавасе

Last Words Джонатана Носсітера

"Падіння" (Falling) Вігго Мортенсена

"Звичайна пристрасть" (Passion Simple) Даніель Арбіден та ін.

П'єр Лескюр додав, що багато фільмів, яким експерти прогнозували перемогу, не увійшли до списку. Причиною стало перенесення дати прем'єри на 2021 рік.

За престижну нагороду мали б боротись 20 режисерів, які є дебютантами в Каннах. Окрім цього, на пальмову гілку претендували 16 талановитих жінок, які презентували на відборі свої фільми. Всі вони продемонструють новинки на інших кіноподіях. А Канни відновлять свою роботу вже у 2021-му.