Каннський кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу

Організатори Каннського кінофестивалю прийняли рішення цьогоріч не проводити захід через поширення коронавірусної хвороби у світі.

Згідно з указом президента Франції Емануеля Макрона скасували всі масові заходи в країні до середини липня. Каннський кінофестиваль мав відбутися з 12 по 23 травня, проте організатори вирішили скасувати подію в ці дати та думали над новим часом проведення. Тепер стало відомо, що цьогорічні Канни взагалі не відбудуться. Про це повідомляє видання The Variety.

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Організатори кінофестивалю ще раніше відмовилися від ідеї проводити його в онлайн-режимі і вони не бачать можливості його проведення в інший час.

Є ймовірність, що обрані фільми покажуть восени на інших кінофестивалях, зокрема в Нью-Йорку, Ліоні, Торонто та Венеції.

Список стрічок мають оголосити на початку літа. Наголошується, що всі кінороботи, які потраплять до шорт-листа фестивалю, отримають спеціальну позначку Cannes Official Selection ("Офіційно відібрано для Канн"). Це допоможе їм у подальшому із продюсування прокату.

Станом на 11 травня у Франції підтвердили 176 970 випадків зараження COVID-19. Від коронавірусної хвороби в країні померли 26 380 людей. Вдалося одужати 56 217 пацієнтам.