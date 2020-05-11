24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Каннський кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу

- Читать новость на русском
Каннський фестиваль у 2020 році скасували
Каннський фестиваль у 2020 році скасували / Instagram / @ festivaldecannes

Організатори Каннського кінофестивалю прийняли рішення цьогоріч не проводити захід через поширення коронавірусної хвороби у світі.

Згідно з указом президента Франції Емануеля Макрона  скасували всі масові заходи в країні до середини липня. Каннський кінофестиваль мав відбутися з 12 по 23 травня, проте організатори вирішили скасувати подію в ці дати та думали над новим часом проведення. Тепер стало відомо, що цьогорічні Канни взагалі не відбудуться. Про це повідомляє видання The Variety.

Читайте також: Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус

Організатори кінофестивалю ще раніше відмовилися від ідеї проводити його в онлайн-режимі і вони не бачать можливості його проведення в інший час. 

Є ймовірність, що обрані фільми покажуть восени на інших кінофестивалях, зокрема в Нью-Йорку, Ліоні, Торонто та Венеції.

Список стрічок мають оголосити на початку літа. Наголошується, що всі кінороботи, які потраплять до шорт-листа фестивалю, отримають спеціальну позначку Cannes Official Selection ("Офіційно відібрано для Канн"). Це допоможе їм у подальшому із продюсування прокату. 

Станом на 11 травня у Франції підтвердили 176 970 випадків зараження COVID-19. Від коронавірусної хвороби в країні померли 26 380 людей. Вдалося одужати 56 217 пацієнтам. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Каннський кінофестиваль Новини Франції Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
сьогодні , 10:30 Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі
Настя Сукач
Англійська для початківців: комедії, які допоможуть вивчити мову
сьогодні , 10:22 Англійська для початківців: комедії, які допоможуть вивчити мову
Юлія Михайлова
8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
10 травня , 15:02 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова