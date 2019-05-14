Каннський кінофестиваль-2019: перші зіркові гості в об'єктивах папараці

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Каннський кінофестиваль-2019: перші гості
Каннський кінофестиваль-2019: перші гості / Instagram / @entertainment_abroad

За лічені години у Франції відбудеться урочисте відкриття 72-го Каннського кінофестивалю. Та поки організатори однієї з найгучніших світських подій року готуються до церемонії, зіркові гості одні за одними приїжджають до Лазурового берега.

Весь світ в очікуванні відкриття щорічного Каннського кінофестивалю, який у 2019 році триватиме до 25 травня. Та не тільки організатори готуються до церемонії, але й зіркові гості, які завчасно прибули до Франції, щоб підготуватись до ефектного вечірнього виходу. 

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Наразі папараці помітили перших зіркових гостей в аеропорту Канн. Зокрема, в об'єктиви журналістів потрапили Ембер Хьорд, Джуліанна Мур, Алессандра Амбросіо, Селена Гомес та інші голлівудські знаменитості. Окрім цього, за інформацією ЗМІ, у Каннах вже оселився і режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який у 2019 році очолить журі кінофестивалю.

Хто зі знаменитостей став першими гостями Каннського кінофестивалю-2019 – дивіться у фотопідбірці журналістів LifeStyle 24.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IMAGES (@dawn_images)

Селена Гомес

Ембер Хьорд

Джуліанна Мур

Алессандра Амбросіо

Хлої Севіньї

Ель Феннінг

Що відомо про Каннський фестиваль?
Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.

Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Каннський кінофестиваль
Джерело: LifeStyle 24
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