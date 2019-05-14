Каннський кінофестиваль-2019: перші зіркові гості в об'єктивах папараці

За лічені години у Франції відбудеться урочисте відкриття 72-го Каннського кінофестивалю. Та поки організатори однієї з найгучніших світських подій року готуються до церемонії, зіркові гості одні за одними приїжджають до Лазурового берега.

Весь світ в очікуванні відкриття щорічного Каннського кінофестивалю, який у 2019 році триватиме до 25 травня. Та не тільки організатори готуються до церемонії, але й зіркові гості, які завчасно прибули до Франції, щоб підготуватись до ефектного вечірнього виходу.

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Наразі папараці помітили перших зіркових гостей в аеропорту Канн. Зокрема, в об'єктиви журналістів потрапили Ембер Хьорд, Джуліанна Мур, Алессандра Амбросіо, Селена Гомес та інші голлівудські знаменитості. Окрім цього, за інформацією ЗМІ, у Каннах вже оселився і режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який у 2019 році очолить журі кінофестивалю.

Хто зі знаменитостей став першими гостями Каннського кінофестивалю-2019 – дивіться у фотопідбірці журналістів LifeStyle 24.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго

Селена Гомес

Ембер Хьорд

Джуліанна Мур

Алессандра Амбросіо

Хлої Севіньї

Ель Феннінг

Що відомо про Каннський фестиваль?

Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.