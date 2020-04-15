Каннський кінофестиваль 2020 перенесли на невизначений термін

Згідно з новим указом президента Франції Емануеля Макрона, всі заходи в країні до середини липня скасовано. Відтак проведення Каннського фестивалю у червні-липні стало під загрозою, через що організатори скасували подію в ці дати та думають про новий час проведення.

Постійне зростання числа жертв від COVID-19 у Франції і в усьому світі змусило організаторів Каннського фестивалю піти на такий крок. Про це повідомляють на офіційній сторінці Каннського фестивалю.

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Після заяви президента Франції в понеділок, 13 квітня, ми змушені визнати, що перенесення 73-го Міжнародного Каннського кінофестивалю на кінець червня – початок липня, більше не є варіантом,

– заявили організатори.

Додамо, що спочатку щорічна традиційна подія мала відбутись 12 – 23 травня. Але вже у березні було вирішено перенести фестиваль на червень-липень цього року. У деяких ЗМІ подейкували, що запасною датою залишається осінь, але про неї організатори мовчали.

"Всім відомо, що стосовно міжнародної ситуації в сфері охорони здоров’я як і раніше панує невизначеність. Ми сподіваємося, що зможемо оперативно повідомити про форми, які матиме Каннський кінофестиваль 2020", – додали в заяві представники кінозаходу.

Але восени для кінофестивалю теж може виникнути чимало проблем: у вересні подію, скоріш за все, проводити не будуть, тому що у світі вже відбуватимуть, за вдалими прогнозами, кінофестивалі у Венеції, Торонто і Сан-Себастьяні. У жовтні до 15 числа в Каннах проходитиме щорічна виставка Mipcom, тому чи наважиться оргкомітет проводити його у кінці жовтня –початок листопада – невідомо, адже на підготування Каннського фестивалю потрібно щонайменше один місяць.

Станом на 15 квітня у Франції зафіксовано 143 тисячі хворих на коронавірус. З них – 15 тисяч померли і майже 29 тисяч одужали.