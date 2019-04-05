Каннський кінофестиваль: режисер Клер Дені очолить журі конкурсу короткометражного кіно
Щорічна міжнародна подія – Каннський кінофестиваль – збере найкращих представників кіноіндустрії з 14 по 25 травня. Цього року французький кінорежисер і сценарист Клер Дені очолить журі конкурсу короткометражних фільмів і Cinefondation (програма, в рамках якої показуються студентські роботи).
Клер Дені – французька кінорежисерка, що зняла 13 художніх фільмів, чотири з яких були показані на фестивалі в Каннах. Як повідомляє прес-служба кінофестивалю, сценаристка очолить журі конкурсу короткометражного кіно і Cinefondation.
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Справжня шукачка пригод, вона сформувала особливий стиль спостереження і експериментів протягом всього свого творчого шляху, орієнтуючись між самоаналізом і відкритістю світу,
– розповідають організатори про Клер Дені.
До слова, 72-гу за рахунком подію очолить мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Минулого року Каннський кінофестиваль очолювала австралійська кіноактриса Кейт Бланшетт. Тоді ж фестиваль проходив з 8 по 19 травня.
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