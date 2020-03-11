Каннський кінофестиваль скасують, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться

Очільник знаменитого Каннського кінофестивалю П'єр Лескюр не відкидає, що урочисту подію скасують через епідемію коронавірусу. Однак поки він не квапиться робити офіційних заяв, адже до кіноподії року залишається 2 місяці.

Це вперше від початку спалаху коронавірусу П'єр Лескюр прокоментував ситуацію. У спілкуванні з журналістами французької газети Le Figaro він заявив, що Каннський кінофестиваль скасують, якщо епідемія коронавірусу не вщухне до цього часу. Відкриття події заплановане на 12 травня, відтак організатори премії мають час, щоб прийняти рішення.

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"Ми залишаємось достатньо оптимістичними в надії, що пік епідемії припаде на кінець березня і вже у квітні загрози, як такої, не буде. Але ми не забуваємо: якщо ситуація не покращиться, ми скасуємо все", – зазначив П'єр Лескюр.

Упродовж тижня у Франції журналісти кілька разів порушували питання проведення Каннського кінофестивалю. Спекуляції щодо цієї теми і змусили П'єра Лескюра дати перший коментар. Також президент кінофестивалю додав, що експерти вже оцінюють можливі збитки, адже їх не покриває страховий поліс. Страховка може допомогти організаторам повернути всього 2 із 32 мільйонів євро.

Наш бюджет становить 32 мільйони євро. Компанія явно поводилась у бесіді, як "мисливці за головами", і ми, звичайно, відмовилися від їхньої пропозиції,

– додав П'єр Лескюр.

Та, щоб не поширювати паніки серед прихильників кінофестивалю, президент Каннського фестивалю запевнив читачів газети, що на такі випадки у них фонд, який допоможе уникнути банкрутства.

За останніми даними журналістів, у Франції зафіксовано 1784 випадків захворювання на коронавірус. Загинули 33 людини, що зробило країну другою у рейтингу смертності від недуги в Європі. Перший щабель посідає Італія. Окрім цього, випадки захворювання на коронавірус виявили у понад 100 країнах світу.