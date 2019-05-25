Каннський кінофестиваль: топ-10 найефектніших образів зірок

72 щорічний Каннський кінофестиваль у 2019 році завершується 25 травня. Протягом 10 днів безліч знаменитостей прилітали у Канни і готували розкішні вбрання, в яких "красувалися" на червоній доріжці перед прицілом десяток камер.

Традиція Каннського кінофестивалю бере свій початок з 1939 року. Відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу, на яку приїжджають близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.

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Для жінок обов'язковим дрес-кодом є вишукані сукні або ж костюми та взуття на підборах. Дехто обирав лаконічні сукні, у той час, як інші намагалися виділитися та обирали яскраві і ефектні вбрання. Неможливо обрати найкращі образи, адже кожного дня сотні зірок вражали своїм зовнішнім виглядом.

Редакція LifeStyle 24 підготувала суб'єктивну підбірку найкращих 10 образів зірок на Каннському кінофестивалі 2019.

Топ-10 найефектніших образів на Каннському кінофестивалі 2019



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