Каннський кінофестиваль: топ-10 найефектніших образів зірок

523 Читать новость на русском
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

72 щорічний Каннський кінофестиваль у 2019 році завершується 25 травня. Протягом 10 днів безліч знаменитостей прилітали у Канни і готували розкішні вбрання, в яких "красувалися" на червоній доріжці перед прицілом десяток камер.

Традиція Каннського кінофестивалю бере свій початок з 1939 року. Відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу, на яку приїжджають близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.

Читайте також: Покликати заміж на Каннському кінофестивалі: як 63-річний мільйонер освідчився 25-річній дівчині

Для жінок обов'язковим дрес-кодом є вишукані сукні або ж костюми та взуття на підборах. Дехто обирав лаконічні сукні, у той час, як інші намагалися виділитися та обирали яскраві і ефектні вбрання. Неможливо обрати найкращі образи, адже кожного дня сотні зірок вражали своїм зовнішнім виглядом.

Редакція LifeStyle 24 підготувала суб'єктивну підбірку найкращих 10 образів зірок на Каннському кінофестивалі 2019.

Топ-10 найефектніших образів на Каннському кінофестивалі 2019


Медісон Хедрік / Getty Images


Пріянка Чопра / Getty Images


Ембер Хьорд / Getty Images


К'яра Ферраньї / Getty Images


Ель Фаннінг / Getty Images


Дуа Ліпа / Getty Images


Елізабет Гулар / Getty Images


Кендалл Дженнер / Getty Images


Моніка Беллуччі / Getty Images


Маріон Котійяр / Getty Images

blog_ava
Петиція про звільнення Богдана з посади голови АП набрала необхідні голоси
сьогодні
4601
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Каннський кінофестиваль Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Києва 2019: афіша святкових заходів
сьогодні 10:01 День Києва 2019: афіша святкових заходів
1992
"Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій
24 травня 20:22 "Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій
Юлія Ліпенцева 289
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
24 травня 15:27 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 1977
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
24 травня 13:58 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
1118
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
24 травня 12:17 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2237
Новини
Більше новин
Залиште відгук