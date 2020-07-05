Каньє Вест балотується у президенти США: Ілон Маск підтримав репера

Відомий американський репер, чоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Вест заявив, що балотуватиметься у президенти Сполучених Штатів Америки.

Каньє Вест є одним із найбільш високооплачуваних знаменитостей у сучасному шоу-бізнесі. Він входить до числа найвидатніших артистів XXI століття. Тепер на офіційній сторінці в твіттері виконавець повідомив, що має намір взяти участь у президентських виборах в США.

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Репер вирішив позмагатися за звання глави однієї із найпотужніших країн світу. Він неодноразово висловлював чітку громадянську позицію, підтримував свій народ у важкий час. Зокрема, не залишився осторонь нещодавних протестів у США, які виникли після вбивства Джоджа Флойда, та оплатив навчання його доньки.

Каньє має велику підтримку серед своїх прихильників, є чудовим сім'янином та батьком. Після того, як він заявив про намір стати президентом, публікацію поширили майже 400 тисяч користувачів мережі твіттер, а в коментарях вони підтримують репера та бжають йому перемоги.

Ми маємо реалізувати надії Америки, вірячи у Бога, об'єднуючи наше бачення та будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента США,

– написав Вест.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Серед тих,хто підтримав репера, є й глава компанії Space X Ілон Маск, який написав: "Маєте мою цілковиту підтримку".