Каньє Вест оплатив навчання дочки померлого Джорджа Флойда
Всесвітньо відомий репер і дизайнер Каньє Вест пожертвував 2 мільйони доларів родинам афромериканців, які постраждали від насилля з боку правоохоронців. Частина коштів буде перерахована на оплату майбутнього навчання у коледжі дочки Джорджа Флойда.
За даними представника виконавця, ці кошти передадуть родинам Ахмада Арбері, Бріани Тейлор та Джорджа Флойда, у смерті яких винні правоохоронці. Про це пише видання Variety.
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Виконавець перерахував частину грошей у благодійний фонд, який покриє плату за навчання у коледжі доньки Джорджа Флойди Джанни. Решта суми піде на оплату юридичних і судових витрат сімей.
Крім цього, репер пожертвував частину грошей афроамериканцям, бізнес яких постраждав через карантин, а також внаслідок масштабних погромів, які влаштували учасники протестів у США.
Хто такі Ахмад Арбері і Бріана Тейлор?25-річного Ахмада Арбері застрелили під час пробіжки. Вбивство скоїли колишній поліцейський зі своїм сином. Однак суд виправдав чоловіків, оскільки для арешту не було підстав. У звіті вказано, що вони діяли в межах самооборони.
26-річна Бріана Тейлор померла після того, як поліцейські вистрілили в неї 8 разів під час виконання ордеру на обшук.
Зазначимо, що Каньє Вест також приєднався до учасників масштабних протестів у Чикаго. У соцмережах ширяться відео, на яких репер перебуває у натовпі протестувальників.
Що відомо про масштабні протести у США
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого американця Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- На відео, яке потрапило в мережу, видно, що поліцейський 7 хвилин душив шию чоловіка до землі та відпустив його лише тоді, коли той вже був непритомним.
- Після цього США охопили масові протести, внаслідок яких заарештували понад 4 тисячі людей. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників. У великих містах ввели комендантську годину.
- Масові акції протесту подекуди перетворилися на мародерство: учасники грабували магазини і нищили чужі автівки.
- Низка акцій проти расизму пройшла і в багатьох інших країнах. Зокрема, протести дісталися і до Австралії.