Всесвітньо відомий репер і дизайнер Каньє Вест пожертвував 2 мільйони доларів родинам афромериканців, які постраждали від насилля з боку правоохоронців. Частина коштів буде перерахована на оплату майбутнього навчання у коледжі дочки Джорджа Флойда.

За даними представника виконавця, ці кошти передадуть родинам Ахмада Арбері, Бріани Тейлор та Джорджа Флойда, у смерті яких винні правоохоронці. Про це пише видання Variety.

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Виконавець перерахував частину грошей у благодійний фонд, який покриє плату за навчання у коледжі доньки Джорджа Флойди Джанни. Решта суми піде на оплату юридичних і судових витрат сімей.

Крім цього, репер пожертвував частину грошей афроамериканцям, бізнес яких постраждав через карантин, а також внаслідок масштабних погромів, які влаштували учасники протестів у США.

Хто такі Ахмад Арбері і Бріана Тейлор?25-річного Ахмада Арбері застрелили під час пробіжки. Вбивство скоїли колишній поліцейський зі своїм сином. Однак суд виправдав чоловіків, оскільки для арешту не було підстав. У звіті вказано, що вони діяли в межах самооборони.



26-річна Бріана Тейлор померла після того, як поліцейські вистрілили в неї 8 разів під час виконання ордеру на обшук.

Зазначимо, що Каньє Вест також приєднався до учасників масштабних протестів у Чикаго. У соцмережах ширяться відео, на яких репер перебуває у натовпі протестувальників.

JUST IN: Kanye West joins protest in his hometown Chicago. pic.twitter.com/IEUxe1kKNG — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) June 5, 2020

Що відомо про масштабні протести у США