Каньє Вест перехворів на COVID-19: відомий репер розповів про свій стан
Музичний виконавець Каньє Вест розповів, що перехворів коронавірусом. За словами репера, він заразився хворобою ще на початку 2020 року, в лютому. Однак відмовився від госпіталізації і лікувався вдома.
В інтерв'ю виданню Forbes Каньє Вест описав свій стан під час перебігу COVID-19.
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"Морозить, трясешся в ліжку, приймаєш гарячий душ, переглядає відео, в яких говорять, що я маю зробити, аби це минуло", – пригадав виконавець.
Репер також відзначив, що тоді йому хтось сказав, що у Дрейка (американського реп-співака – 24 канал) виявили коронавірус.
Так я відповів, що він не може хворіти сильніше, ніж я,
– жартує Каньє Вест.
Американський співак зауважив, що в лютому відмовився звернутися в лікарню з COVID-19, і протягом всієї хвороби лікувався вдома.
Крім цього, він додав, що очікує на розробку ліків проти коронавірусної хвороби. Однак вакцину проти цієї недуги назвав "знаком звіра". І заявив, що ставиться до цього з великою обережністю.
Каньє Веста хоче балотуватися в президента США: що про це відомо
- У неділю, 5 липня, музичний виконавець оголосив, що планує балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки. "Ми маємо реалізувати надії Америки, вірячи у Бога, об'єднуючи наше бачення та будуючи наше майбутнє", – написав на своїй твіттер-сторінці Каньє Вест.
- Відомо, що у 2018 році репер зустрічався з президентом США Дональдом Трампом та говорив про своє бажання балотуватися в президенти у 2024 році.
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Під час виборів Каньє Вест підтримав кандидатуру Дональда Трампа, а після його перемоги зустрівся з ним, щоб обговорити мультикультуралізм в США.