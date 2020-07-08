Музичний виконавець Каньє Вест розповів, що перехворів коронавірусом. За словами репера, він заразився хворобою ще на початку 2020 року, в лютому. Однак відмовився від госпіталізації і лікувався вдома.

В інтерв'ю виданню Forbes Каньє Вест описав свій стан під час перебігу COVID-19.

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"Морозить, трясешся в ліжку, приймаєш гарячий душ, переглядає відео, в яких говорять, що я маю зробити, аби це минуло", – пригадав виконавець.

Репер також відзначив, що тоді йому хтось сказав, що у Дрейка (американського реп-співака – 24 канал) виявили коронавірус.

Так я відповів, що він не може хворіти сильніше, ніж я,

– жартує Каньє Вест.

Американський співак зауважив, що в лютому відмовився звернутися в лікарню з COVID-19, і протягом всієї хвороби лікувався вдома.

Крім цього, він додав, що очікує на розробку ліків проти коронавірусної хвороби. Однак вакцину проти цієї недуги назвав "знаком звіра". І заявив, що ставиться до цього з великою обережністю.

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