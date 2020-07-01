Американський репер Каньє Вест неодноразово відзначився дивакуватим дописом у своєму твіттері. Цього разу він привітав свою знамениту дружину зі статусом мільярдерки, хоча за даними Forbes наразі вона володіє 900 мільйонами доларів.

Можливо, Каньє Вест не хотів звертати уваги на такі "дрібниці", що для 1 мільярда статків Кім забракло 100 мільйонів доларів. Але косметична компанія світської левиці і справді була оцінена в мільярд доларів, однак вона продала компанії Coty 20-відсоткову частку своєї фірми, тому зараз журнал Forbes оцінює її фінансове становище у 900 мільйонів доларів.

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Каньє Вест, схоже, однаково хотів зробити приємне своїй дружині і привітав з нагоди цього її в мережі. Чоловік залишив дивакувате фото з недостиглих овочів та квітів, яке, ймовірно, може трактувати лише він та Кім, та опублікував зворушливе привітання.

Я так пишаюся тим, що моя прекрасна дружина Кім Кардашян офіційно стала мільярдердеркою. Ти витримала найбожевільніші урагани і тепер Бог засяяв над тобою і твоєю сім'єю. Таке благословенне це тихе життя. Так створив я для тебе тихе життя. Ми так тебе любимо,

– написав у твіттері Каньє Вест.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah — ye (@kanyewest) June 30, 2020

Додамо, що журнал Forbes у квітні 2020 року також оцінив статки і репера. Згідно з офіційними даними, його статки оцінюють в 1,3 мільярда доларів, в той час як лінія його кросівок Yeezy оцінена в 1,26 мільярда доларів.

Позицію мільярдерки нещодавно втратила зіркова сестра Кім Кардашян – Кайлі Дженер, оскільки після перерахунку журналістами видання її статків, з'ясувалось, що вона має 900 мільйонів доларів, а не мільярд. У фальсифікації цифр звинувачують її маму – Кріс Дженнер, яка начебто була у змові з бухгалтером та підробляла документи і цифри.