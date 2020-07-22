Після балотування на пост президента США репер Каньє Вест наважився на відвертості з виборцями й активно ділиться курйозними подробицями особистого життя. У мережі з'являються пікантні заяви й про світську левицю Кім Кардашян. Як з'ясувалося, артист впродовж двох років вимагає розлучення з дружиною, адже втратив довіру до неї через ревнощі.

Після того, як Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США його особиста сторінка у твіттері перетворилася на платформу для відвертих розмов з шанувальниками та виборцями. Вранці 22 липня він опублікував черговий курйозний допис, яким пролив світло на подружнє життя з Кім Кардашян. Попри те, що "твіт" швидко зник з профілю, він встиг розлетітися пресою, адже претендент на посаду президента США заговорив про розлучення зі світською левицею та матір'ю чотирьох спільних дітей.

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43-річний Каньє Вест оголосив, що замислюється про розлучення з зірковою дружиною вже впродовж двох років. Причиною для розриву могли стати ревнощі репера, оскільки ці думки з'явилися після приватної зустрічі Кім Кардашян з американським виконавцем Міком Міллом.

Я намагаюсь розлучитися відтоді, як Кім бачилась з Міком Міллом в номері Waldorf для обговорення тюремної реформи,

– написав Каньє Вест.

Кандидат у президенти США пригадав інцидент, який трапився в листопаді 2018 року. Тоді Кім Кардашян разом з 33-річним Міком Міллом виступала на саміті кримінального правосуддя в Лос-Анджелесі. Проте зірки зустрілися й для розмови в номері готелю Waldorf Astoria Beverly Hills, що не на жарт обурило Каньє Веста. Якщо репер Мік Мілл поводився належним чином, то Кім, за його словами, "перейшла межу".

Курйозні заяви Каньє Веста

Варто зазначити, що попередні висловлювання Каньє Веста також стосувалися подробиць приватного життя з дружиною. Він заявив, що кохана хотіла зробити аборт, коли була вагітна первістком Норт, а від радикального кроку її відмовив саме репер.

Після цих викривальних сімейних подробиць Кім Кардашян хотіла забрати чоловіка з Вайомінга на лікування, оскільки він має проблеми з психікою. Проте Каньє Вест оголосив про наміри дружини в твіттері, після чого Кім та теща Кріс Дженнер відмовилися з ним спілкуватися. Близьке оточення репера переконує, що він страждає від маніакального біполярного розладу, а рішення балотуватися в президенти США пов'язують з загостренням хвороби.