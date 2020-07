Каньє Вест випустив хіт Wash Us In The Blood / Скріншот з відео

Американський репер Каньє Вест та його колега по сцені Тревіс Скотт презентували новий хіт під назвою Wash Us In The Blood. Композиція увійде в новий альбом Веста God's County, дату виходу якого ще тримають в секреті.