Американський репер Каньє Вест та його колега по сцені Тревіс Скотт презентували новий хіт під назвою Wash Us In The Blood. Композиція увійде в новий альбом Веста God's County, дату виходу якого ще тримають в секреті.

Реліз синглу відбувся 1 липня на ютуб-каналі Каньє Веста. З моменту публікації його переглянули 3,7 мільйона разів, а в коментарях можна побачити позитивну реакцію фанатів на новий хіт.

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У відеоролику режисер Артур Джафа зумів поєднати записи з гастрольного туру Веста, стрім гри GTA 5, кадри з протестів у США на тлі расового скандалу, фрагменти виступу його церковного хору Sunday Service, а також кадри з дочкою Норт Вест.

Каньє Вест і Тревіс Скотт – Wash Us In The Blood: дивитись відео онлайн

Як повідомляють у виданні "Новое Время", оглядач британської The Guardian назвав новий сингл Каньє Веста "надзвичайно потужним дослідженням раси і віри": "Цей новий трек показує Каньє в його кращому прояві, перетворюючи його гнів з майстерним фокусом на апокаліптичне бачення Америки".