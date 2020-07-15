Американський репер Каньє Вест нещодавно наробив чимало галасу в ЗМІ, заявивши, що подає свою кандидатуру на президентські вибори у США. Тепер в мережі з'явилась інформація, що чоловік зняв свою кандидатуру з незрозумілих причин, а за думкою інсайдерів рішення стати президентом – наслідок загострення психічного розладу.

Новина про намір Каньє Веста стати президентом США сколихнула світ 7 липня, повідомляє 24 канал. Чоловік заявляв, що хоче балатуватись як незалежний кандидат. Тоді ж його одразу підтримав знаменитий мільярдер Ілон Маск, який за кілька днів відхрестився від своїх слів, прочитавши курйозну програму дій Каньє Веста у США. Там зазначалось, що репер збирається використати модель Ваканди (держави із всесвіту Marvel) для США, а також заборонити аборти, вакцинування та смертну кару. У своїй програмі він часто відсилався до молитви та навернення до Бога.

До теми Плани Каньє Веста на посту президента США: основні тези

Чому Каньє Вест відмовився від президентської гонки?

За інформацією видань Intelligencer, а також The Sun і New York Magazine, які на нього посилаються, Каньє Вест зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів менш ніж через два тижні після своєї заяви про бажання балотуватися у президенти. На думку родини репера, його бажання стати очільником держави є наслідком чергового загострення психічного розладу. Ще раніше Кім Кардашян розповідала про його психічні проблеми, а сам Каньє Вест зізнався, що в нього – біполярний розлад.

Фахівець з підготовки до виборів Стів Кремер розповів, що, працюючи в складі команди Веста, він побачив, що у двох штатах репер отримав шалену підтримку від виборців. Незважаючи на те, що для багатьох працівників та волонтерів робота здавалась серйозною та далекосяжною, музикант вийшов з перегонів, не пояснивши своїй дій. Через це персонал глибоко розчарувався Вестом, які не лише втратили роботу, а й зневірились у кандидаті.



Каньє Вест не братиме участь у виборчій гонці у США / Getty Images

Я не можу сказати про Каньє нічого хорошого чи поганого. Кожен має своє особисте рішення про те, чому він приймає рішення. Балотування в президенти – це одна з найскладніших задач для того, щоб насправді про це думати,

– зазначив Кремер.

У виданні додають, що переглянувши кроки Веста у перших двох тижнях його робити як кандидата, кампанія була одразу несерйозною та не мала б успіху в майбутньому. Великий дисонанс у його прихильниках викликали заяви Каньє про його мрії щодо "американської Ваканди" та інших оригінальних речей.

"Вест точно спробує балотуватися в майбутньому. Дональд Трамп неодноразово натякав на свої президентські плани перед тим, як безславно з’їхав на золотому ескалаторі в 2015 році. Амбіції Веста стати кандидатом в президенти мали б бути більш серйозними, ніж його амбіції стати Віллі Вонкою", – підсумовували у виданні Intelligencer.

Читайте також Кеті Перрі розкритикувала наміри Каньє Веста стати президентом США

Що тепер думає Ілон Маск про Каньє Веста?

Що цікаво, такої ж думки дотримується мільярдер та засновник таких компаній, як SpaceX та Tesla, Ілон Маск. Незважаючи на видалені твіттер-повідомлення з підтримкою Весту, за інформацією видання Business Insider він все ще вірить у Каньє. Але переконаний, що Заходу буде краще на виборах 2024 року, ніж 2020-го. Можливо, інженер також натякає на поспішні кроки Веста і що йому варто краще підготуватись до виборів у 2024 році, ніж цього року.

Думка 50 Cent про кандидатуру Веста

А от на думку іншого репера та колеги Каньє Веста – 50 Cent, "президентська кампанія Веста – це просто диверсія". У виданні Billboard він іронічно говорив: "Я збираюся подумати про те, щоб самому виставити свою кандидатуру. Я збираюся бігти, щоб відвернути увагу когось ще. Ви би зіштовхнулись з тим, хто тільки що дав вам 2 мільйони доларів?". Так він натякнув, що Вест просто міг би відтягнути голоси від інших кандидатів, давши можливість знову Дональду Трампу стати президентом США. Зокрема, за інформацією Forbes, минулого тижня бренд одягу YEEZY, що належить Весту, отримав 2 мільйони доларів в рамках програми Трампа Trump's Paycheck Protection Program (PPP), що врятувало більше 100 робочих місць у компанії.



Каньє Вест і Дональд Трамп на зустрічі у жовтні 2018 року / Getty Images