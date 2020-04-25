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Каньє Вест офіційно став мільярдером: скільки складають статки репера

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Каньє Вест
Каньє Вест / Instagram / @kanyewestt_official

Популярний американський репер та чоловік зірки телесімейства Кім Кардашян Каньє Вест офіційно став мільярдером. Його статки оцінюють в 1,3 мільярда доларів.

Хоча пандемія коронавірусу триває і світ охопила криза, проте кількість мільярдерів зростає. Журнал Forbes оцінює стати Каньє Веста в 1,3 мільярда доларів, а лінія його кросівок Yeezy оцінена в 1,26 мільярда доларів.

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Каньє вже давно прагне того, щоб його називали мільярдером. Проте довгий час він відмовлявся подавати документи, які б підтверджували це. Виконавець зазначав, що показав чек на 890 мільйонів доларів, проте видання так і не визнало чоловіка мільярдером. Зрештою він здався, та розкрив фінансові звіти.

Проте навіть після публікації, у якій Forbes визнав репера мільярдером, він не заспокоївся, адже вважає свої доходи набагато більшими.

Не мільярд, а 3,3 мільярда доларів, оскільки ніхто в Forbes не вміє рахувати,
– заявив Вест.

Каньє Вест офіційно став мільярдером: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Каньє Вест
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