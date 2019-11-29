Каньє Вест представив новий кліп: зіркова родина в кадрі

42-річний американський репер презентував відеороботу на пісню "Closed on Sunday". Трек увійшов до останнього альбому виконавця "Jesus is King", який він присвятив християнській тематиці. Особистим прикладом Каньє Вест показує, як важливо сповідувати сімейні цінності.

Хіп-хоп виконавець вирішив приурочити вихід свого кліпу до Дня подяки, який у США відзначали вчора, 28 листопада. Символічно, що у цьому відео знялися зіркові представники телесімейства: Кім Кардашян з дітьми, Кріс Дженнер, Кортні та його племінники.

Читайте також: Альбом Каньє Веста став найкращим за десятиліття: хто ще увійшов в рейтинг

Зйомки кліпу проходили в штаті Вайомінг, де подружжя нещодавно придбало розкішне ранчо Monster Lake Ranch за 14 мільйонів доларів. Кліп починається з того, що Кім та Каньє прокидаютья зі своїми чотирма дітьми серед скель. А з автомобілів, які більше нагадують танки, виходять інші родичі. Таким наочним прикладом Каньє Вест підтвердив рядки зі своєї пісні.

Не робіть селфі, відкладіть інстаграм. Зберіться всією родиною, візьміться за руки і помоліться. Коли у вас народяться доньки, бережіть їх. Остерігайтесь злих язиків, не дозвольте їм себе образити,

– закликає виконавець.

Окрім "Closed on Sunday", до дев'ятого студійного альбому репера "Jesus is King" ввійшо ще 10 композицій релігійного спрямування. Каньє Вест є ідейним натхненником серії заходів "Sunday Service". Під час своїх концертів репер виступає у ролі проповідника.

Каньє Вест – Closed on Sunday: дивитися кліп онлайн