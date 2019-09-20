Каньє Вест став найбільш високооплачуваним репером, – Forbes

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Каньє Вест
Каньє Вест / www.gettyimages.com

Американський репер і чоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Уест став найбільш високооплачуваним хіп-хоп-артистом за версією впливового журналу Forbes.

Новий рейтинг опубліковано на офіційному сайті видання Forbes. Зазначається, що його заробіток у 2019 році склав 150 мільйонів доларів на одних тільки кросівках Yeezy, які він випустив спільно з Adidas.

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Каньє Вест очолив рейтинг Forbed вперше у житті. Минулого року на першому місці був репер Jay-Z, який у 2019 посів другу сходинку, заробивши 81 мільйон доларів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Третє місце зайняв канадський репер Дрейк із заробітком у розмірі 75 мільйонів доларів.

В першу десятку також ввійшли: Дідді, Тревіс Скотт, Емінем, DJ Khaled, Кендрік Ламар, Migos і Childish Gambino.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Каньє Вест Forbes
Джерело: LifeStyle 24
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