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Каньє Вест страждав від алкоголізму: Зранку змішував горілку з апельсиновим соком

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Каньє Вест страждав від алкоголізму / Instagram / @willwelch

Американський репер наважився позбутися від усіх шкідливих звичок та нині пропагує віру і любов до Господа. Проте Каньє Вест відверто зізнався, що раніше мав проблеми з алкоголем і зумів побороти їх самостійно.

В інтерв'ю для травневого випуску GQ один з найуспішніших виконавців сучасності пригадав переломний момент свого життя. Каньє Вест зізнався, що колись жоден його день не проходив без алкоголю. 

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Хоч у світі шоу-бізнесу репера ніколи не сприймали як алкоголіка, він зважився розповісти публічно про свою залежність. Каньє пригадав, що одного дня працював над новою колекціює одягу у своєму кабінеті, а в холодильнику на нього вже чекала пляшка горілки. Проте він вирішив відмовитися від алкоголю, адже усвідомив, що п'є щодня. Виконавець наголосив, що до такого рішення прийшов самостійно. 

Усвідомивши, що мені доводилося пити щодня, я кинув. Але ніхто ніколи не казав мені: "Гей, ти функціональний алкоголік". Люди називали мене божевільним, люди називали мене як завгодно – але не функціональним алкоголіком. І я продовжував зранку змішувати апельсиновий сік з горілкою,
– пригадав Каньє Вест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Will Welch (@willwelch)

Функціональними алкоголіками називають тих осіб, які продовжують присвячувати себе кар'єрі та самореалізуються, проте регулярно вживають алкоголь у великій кількості. Так і Каньє Вест стрімко досягав успіху на теренах музичної індустрії, проте залежав від випивки. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Алкоголь Каньє Вест
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