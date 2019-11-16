Каньє Вест виступив перед ув'язненими в Техасі з релігійних мотивів: фото
Знаменитий американський репер заспівав у техаській в'язниці. Його виступ був стилізований під церковну службу і проходив у рамках заходу "Sunday Service" – "Недільна служба". Разом з ним цю благодійність підтримують ще близько 100 музикантів та зірок.
У п'ятницю вранці, 15 листопада, Каньє Вест влаштував гучне шоу у в'язниці штату Техас. Він виступив перед арештантами разом з хором. Поява виконавця стала сюрпризом навіть для співробітників. Він виконав чимало треків на релігійну тематику зі свого нового альбому "Jesus Is King".
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Каньє Вест є ідейним натхненником серії заходів "Sunday Service". Під час своїх концертів репер виступає у ролі проповідника. Сам Каньє Вест християнин, проте його "служба" пропагує віру і любов до Господа для представників всіх конфесій, незалежно від віросповідання. Репер називає таку благодійність зціленням для себе самого.
Це місія, а не шоу,
– процитував Каньє Веста шериф округу Гарріс Ед Гонсалес.
Каньє провів з арештантами кілька годин. В'язниця округу Гарріс опублікувала фрагмет виступу Каньє Веста на своєму ютуб-каналі.
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