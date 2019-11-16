Каньє Вест виступив перед ув'язненими в Техасі з релігійних мотивів: фото

Знаменитий американський репер заспівав у техаській в'язниці. Його виступ був стилізований під церковну службу і проходив у рамках заходу "Sunday Service" – "Недільна служба". Разом з ним цю благодійність підтримують ще близько 100 музикантів та зірок.

У п'ятницю вранці, 15 листопада, Каньє Вест влаштував гучне шоу у в'язниці штату Техас. Він виступив перед арештантами разом з хором. Поява виконавця стала сюрпризом навіть для співробітників. Він виконав чимало треків на релігійну тематику зі свого нового альбому "Jesus Is King".

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Каньє Вест є ідейним натхненником серії заходів "Sunday Service". Під час своїх концертів репер виступає у ролі проповідника. Сам Каньє Вест християнин, проте його "служба" пропагує віру і любов до Господа для представників всіх конфесій, незалежно від віросповідання. Репер називає таку благодійність зціленням для себе самого.

Це місія, а не шоу,

– процитував Каньє Веста шериф округу Гарріс Ед Гонсалес.

Say what you want about the man. But @kanyewest and his choir brought some light to people who needed it today at the Harris County Jail. pic.twitter.com/ornRlEldNP — Jason Spencer (@JSpencer_HCSO) 15 листопада 2019 р.

Каньє провів з арештантами кілька годин. В'язниця округу Гарріс опублікувала фрагмет виступу Каньє Веста на своєму ютуб-каналі.