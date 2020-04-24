Каньє Вест забрав 4 дітей від Кім Кардяшян в інший штат: зіркова матуся потребує відпочинку
В умовах карантину світській левиці Кім Кардашян довелося змінити звичні вечірки на виховання чотирьох дітей. Вона не стала приховувати, що їй важко впоратися з малюками, а в їхньому будинку справжній хаос. Рятувати зіркову матуся взявся чоловік Каньє Вест, який забрав нащадків в інший штат, аби зіркова матуся змогла відпочити наодинці.
Для безлічі сімей по всьому світу ізоляції стала справжнім випробуванням на міцність. Адже нині навіть дорослим важко залишатися вдома, а дітям - тим паче. Багатодітна Кім Кардашян публічно зізнавалася, що їй складно самостійно доглядати за чотирма нащадками різного віку - 6-річною Норт, 4-річним Сейнтом, 2-річною Чикаго і 10-місячним Псалмом. Як повідомляє видання People, батьки вирішили проводити час з дітьми по черзі.
До теми Доводиться займатись пранням і готувати, – Кім Кардашян розповіла про карантин з 4 дітьми
Першим взяв на себе відповідальність татко Каньє Вест. З дітьми він відправився до штату Вайомінг, де подружжя нещодавно придбало два розкішних ранчо, а сама Кім залишилася в Каліфорнії.
На перерві Каньє втікає до свого робочого офісу. Вони по черзі доглядають дітей,
– розсекретили інсайдери.
У будинку пари на карантині відбувається справжній хаос. Двоє старших дітей частину дня займаються дистанційним навчанням, а в цей час Кім Кардашян доводиться доглядати лише за молодшими. Проте згодом всі вони розважаються на задньому дворі маєтку. "Це божевілля. Я ніби ховаюся від них. Якщо я колись і замислювалася хоча б на хвилину, що хочу п'яту дитину, то, перебуваючи в самоізоляції з чотирма дітьми, зрозуміла, що насправді цього більш ніж достатньо", – наголошувала раніше зіркова матуся.
Читайте також
-
Пишнотіла модель Іскра Лоуренс стала мамою: мережу зачарувало перше фото малюкасьогодні , 10:06
-
Обкладинку мексиканського Vogue прикрасили пенсіонерки: фотосьогодні , 10:24
-
Герцоги Кембриджські долучилися до акції в підтримку лікарів: чуттєве відео з трьома нащадкамисьогодні , 08:49
-
Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіакусьогодні , 05:05
-
24 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Актори "Дизель Шоу" виступили в Росії на пропагандистському каналісьогодні , 05:54