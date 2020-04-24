Каньє Вест забрав 4 дітей від Кім Кардяшян в інший штат: зіркова матуся потребує відпочинку

В умовах карантину світській левиці Кім Кардашян довелося змінити звичні вечірки на виховання чотирьох дітей. Вона не стала приховувати, що їй важко впоратися з малюками, а в їхньому будинку справжній хаос. Рятувати зіркову матуся взявся чоловік Каньє Вест, який забрав нащадків в інший штат, аби зіркова матуся змогла відпочити наодинці.

Для безлічі сімей по всьому світу ізоляції стала справжнім випробуванням на міцність. Адже нині навіть дорослим важко залишатися вдома, а дітям - тим паче. Багатодітна Кім Кардашян публічно зізнавалася, що їй складно самостійно доглядати за чотирма нащадками різного віку - 6-річною Норт, 4-річним Сейнтом, 2-річною Чикаго і 10-місячним Псалмом. Як повідомляє видання People, батьки вирішили проводити час з дітьми по черзі.

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Першим взяв на себе відповідальність татко Каньє Вест. З дітьми він відправився до штату Вайомінг, де подружжя нещодавно придбало два розкішних ранчо, а сама Кім залишилася в Каліфорнії.

На перерві Каньє втікає до свого робочого офісу. Вони по черзі доглядають дітей,

– розсекретили інсайдери.

У будинку пари на карантині відбувається справжній хаос. Двоє старших дітей частину дня займаються дистанційним навчанням, а в цей час Кім Кардашян доводиться доглядати лише за молодшими. Проте згодом всі вони розважаються на задньому дворі маєтку. "Це божевілля. Я ніби ховаюся від них. Якщо я колись і замислювалася хоча б на хвилину, що хочу п'яту дитину, то, перебуваючи в самоізоляції з чотирма дітьми, зрозуміла, що насправді цього більш ніж достатньо", – наголошувала раніше зіркова матуся.