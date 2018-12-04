"Каньйон диявола" і кіберпанк: Сергій Міхалок випустив кліп на пісню "Ронін"

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Сергій Міхалок презентував кліп "Ронін" /
Сергій Міхалок презентував кліп "Ронін" / / Ксюша Твердохліб

Білоруський музикант Сергій Міхалок презентував новий відеокліп на пісню "Ронін", який увійде в сольний проект співака під назвою DREZDEN. У синглі йдеться про японського самурая роніна, який вже немає чужої влади і є вільним воїном, що блукає по світу.

Новий відеокліп з’явився в YouTube 4 грудня.

DREZDEN – "РОНИН": дивитись відео онлайн

Режисером відеокліпу став український фотограф Сергій Сараханов, який разом з Міхалком та знімальною командою вирішили поєднати тематику середньовічної Японії за допомогою українських локацій та віртуальної реальності. Зйомки кліпу "Ронін" тривали 3 дні і відбувались в Актівському каньйонi, Миколаївська область, який місцеві ще часто називають Каньйоном диявола.

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Ідея кліпу народилася після спілкування з Сергієм Міхалком. Ми досить багато з ним розмовляли про значення слова ронін. Ясна річ, що знімати історію про середньовічну Японію було б досить складно. Тому було прийнято рішення рухатися по шляху метафори. Оскільки і Сергій, і я любимо книги Ніла Геймана, Ніла Стівенсона, Філіпа Киндред Діка і інших фантастів, що описують епоху кіберпанку, було бажання створити ретро-футуристичний сюжет. І при цьому – зв'язати це з сучасним світом. Пазл склався, коли прийшла ідея з віртуальною реальністю,
– поділився митець Сергій Сараханов.

Проект DREZDEN викликав широкий резонанс ще у вересні, коли Міхалок вперше презентував його публіці. Лише за три місяці офіційний відеокліп однойменного синглу проекту зібрав понад мільйон переглядів, а от аудіоверсія – більше 40 тисяч.

Сергій Міхалок
Сергій Міхалок презентував кліп "Ронін" / Ксюша Твердохліб

"DREZDEN – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років. Це поп-мейнстрім, який миттєво змусить слухача зануриться в світ літературних ребусів і філософських текстів, які вміло обігруються музичними переходами. DREZDEN – це не "ретро" і "old school". Це "Yes Future", кібер-панк і "New School"! Це музичний аналог "метафізичного реалізму" Мамлєєва. Це світ романів Філіпа К. Діка і Вільяма Гібсона, що проступив крізь декорації та настав. А ще – це "Через терни до зірок" і "Діти чавунних богів"", – так про свій новий музичний проект відгукується Сергій Міхалок.

Сергій Міхалок
Сергій Міхалок презентував кліп "Ронін" / Ксюша Твердохліб

У проекті задіяні музиканти: Павло Величко (гітарист) і Денис Шуров (ударні), син Сергія – Паша Міхалок (клавіші) і відомий білоруський бас-гітарист Алесь-Франтішек Мишкевіч.

Теги: LifeStyle Новини культури Музика Сергій Міхалок
Джерело: 24 канал
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