Капелюх як у Жаклін Кеннеді і сукня від Victoria Beckham: Меган Маркл вразила черговим виходом

Герцогиня Сассекська активно і насичено проводить останні тижні перед народженням первістка. Так, в понеділок, 11 березня, 37-річна Меган Маркл здійснила два виходи з нагоди святкування Дня Співдружності націй.

Вагітна герцогиня Сассекська показує приклад невгамовної активістки, яка не пропускає жодного заходу, що стосується кола її інтересів. Так, раніше в мережі з'явилися знімки Меган Маркл із заходу, який відбувався в Канаді з нагоди святкування Дня Співдружності націй. Пізніше дружина принца Гаррі відвідала Вестмінстерське абатство. До слова, туди ж прибули Королева Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та інші члени королівської сім'ї.

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Для чергової появи перед публікою Меган Маркл обрала світлий образ. Вона одягнула сукню пастельного відтінку з принтом ланцюгів від Victoria Beckham, а поверх неї пальто в тон. Родзинкою образу герцогині став капелюшок незвичної для неї форми, який називають "таблетка". Саме такій моделі віддавала перевагу колишня перша леді США Жаклін Кеннеді. Розбавили її світлий look смарагдово-зелені туфлі-човники на підборах та клатч в тон до взуття.



Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @hellomag