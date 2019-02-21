Капелюх з драконом і зміїний принт: Катя Осадча показала яскравий образ

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катя Осадча відвідала гала-прем'єру мультфільму "Як приборкати дракона 3", у середу, 20 лютого, в кінотеатрі "Оскар".

Першими українськими гостями, які переглянули фільм, стали Лідія Таран, Сергій Лещенко, Поліна Ткач, Даша Коломієць, В'ячеслав Соломка, Сальто Назад, Соломія Вітвіцька та інші. Знімки у новому образі з прем'єри Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу Осадча, яка відома своїми стильними капелюхами, приміряла синього дракона на голові. Також телеведуча одягнула розкішну міді-сукню з пітоновим принтом і звабливим розрізом для ноги.

У підписі вона назвала себе "приборкувачкою драконів". А в Instagram-Stories Катя поцікавилася у шанувальників, хто сидить у неї на голові.

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram-Stories / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram-Stories / @kosadcha

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Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Катя Осадча
Джерело: LifeStyle 24
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